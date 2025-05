Khám phá kho lưu trữ hóa thạch, rùng mình quái thú khổng lồ lộ diện

Một loài quái thú cổ đại khổng lồ tên Simbakubwa kutokaafrika vừa được phát hiện trong kho lưu trữ hóa thạch của Bảo tàng Quốc gia Nairobi, Kenya. (Ảnh: Thanh niên Việt) Quái thú cổ đại này có kích thước tương đương một chiếc ô tô, nặng hơn 1,5 tấn, dài hơn 2,4 mét và cao khoảng 1,2 mét.(Ảnh: Thanh niên Việt) Nó sở hữu 3 cặp răng nanh khổng lồ, mỗi chiếc dài tới 20 cm – tương đương một quả chuối lớn – khiến giới khoa học sửng sốt.(Ảnh: Thanh niên Việt) Những mẫu hóa thạch đã bị lãng quên từ những năm 1970 và chỉ được nhận diện gần đây bởi nhà cổ sinh vật học Matt Borths.(Ảnh: Thanh niên Việt) Simbakubwa là thành viên sớm nhất từng biết của họ hyaenodonts, một nhóm thú ăn thịt cổ đại không liên quan đến sư tử hay linh cẩu ngày nay.(Ảnh: Thanh niên Việt) Loài này từng là động vật ăn thịt thống trị châu Phi cách đây hơn 20 triệu năm, trước cả sự xuất hiện của sư tử hay chó sói.(Ảnh: Species New to Science) Phát hiện này không chỉ hé lộ thêm về một loài mới mà còn giúp xác định lại cấu trúc sinh thái cổ đại trong thời kỳ châu Phi chuyển dịch địa lý.(Ảnh: survivetheark) Các nhà khoa học hài hước chia sẻ rằng thật may mắn vì Simbakubwa đã tuyệt chủng, bởi thật khó tưởng tượng nếu con quái thú này còn sống trong thế giới hiện đại.(Ảnh: Reddit) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài quái thú khổng lồ từ quê hương Dracula.

