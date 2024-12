Giải phẫu xác cá voi trôi dạt vào bờ, chuyên gia giật mình vì...

Loài cá voi răng thuổng là một trong những sinh vật biển hiếm nhất thế giới, với chỉ bảy mẫu vật được ghi nhận cho đến nay. (Ảnh:gingerapple) Tháng 7/2024, xác một con cá voi răng thuổng dài khoảng 5 mét trôi dạt vào bờ biển New Zealand. (Ảnh: DNVN) Đây là lần đầu tiên mẫu vật hoàn chỉnh của loài cá voi này được giải phẫu, mang lại cơ hội giải mã bí ẩn kéo dài hàng thập kỷ. (Ảnh:AP/Derek Morrison) Nghiên cứu kết hợp với cộng đồng người Māori, dân tộc bản địa của New Zealand, tôn trọng các giá trị văn hóa và truyền thống. (Ảnh:TT AgResearch) Cá voi răng thuổng sống ở các vùng biển sâu và hiếm khi được nhìn thấy trên mặt nước. (Ảnh:AP) Nghiên cứu này thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học quốc tế và có thể mang lại những hiểu biết quan trọng về loài cá voi này. (Ảnh:Cục Bảo tồn New Zealand) Từ năm 1872, chỉ có một số ít mẫu vật của cá voi răng thuổng được phát hiện và nghiên cứu. (Ảnh: NyPost) Việc tìm hiểu về chúng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hệ sinh thái biển sâu và vai trò của các loài cá voi này trong tự nhiên. (Ảnh:Theo NyPost) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

