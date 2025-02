Dùng AI "họa" đội quân đất nung, quân đội Bát kỳ, sững sờ dung mạo

1. Đội quân đất nung: Được phát hiện vào năm 1974 gần Tây An, Trung Quốc, đội quân đất nung gồm hơn 8.000 pho tượng binh sĩ, ngựa, xe chiến tranh được chôn theo Tần Thủy Hoàng nhằm bảo vệ ông ở thế giới bên kia. (Ảnh: Wikipedia) Mỗi pho tượng đều có khuôn mặt khác nhau, thể hiện sự sống động như một đội quân thật. (Ảnh: Báo Văn Hóa) AI đã tái tạo lại khuôn mặt của các chiến binh đất nung, biến họ thành những hình ảnh chân thực. (Ảnh: Sohu) Một số bức ảnh còn thể hiện phong cách hiện đại, như hình ảnh các binh sĩ selfie. (Ảnh: Sohu) 2. Đội quân Bát kỳ: Là đội quân tinh nhuệ của người Mãn Châu, do Nỗ Nhĩ Cáp Xích thành lập, góp phần quan trọng trong việc thống nhất Trung Quốc dưới triều Thanh. (Ảnh: Wikipedia) Quân đội chia thành 8 kỳ, mỗi kỳ có khoảng 7.500 quân, về sau tăng lên hàng trăm nghìn binh sĩ. (Ảnh: Dân Việt) AI đã tạo ra những bức chân dung mô phỏng khuôn mặt lính Bát kỳ, thậm chí đặt họ trong bối cảnh hiện đại, như đi xe máy hoặc chụp ảnh selfie.(Ảnh: Sohu) Ảnh do AI tạo ra không chỉ mang đến một góc nhìn mới mẻ về lịch sử mà còn gây thích thú cho cộng đồng mạng nhờ sự sáng tạo và sống động.(Ảnh: Sohu) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện mới về cách tạo ra đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng.

