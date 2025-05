Bí mật trong kho vàng khủng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới

Fort Knox là kho vàng lớn và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nước Mỹ, lưu giữ hơn 4.500 tấn vàng – chiếm hơn một nửa dự trữ vàng của chính phủ Mỹ. (Ảnh: DNVN) Được xây dựng năm 1936 tại bang Kentucky, Fort Knox ra đời nhằm đảm bảo an toàn cho vàng quốc gia trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh từ châu Âu.(Ảnh: The Courier-Journal) Kho vàng này từng đạt đỉnh vào năm 1941 với hơn 20.000 tấn vàng, nhưng hiện đã giảm còn khoảng 4.573 tấn.(Ảnh: Noble Gold Investments) Hệ thống an ninh tại đây thuộc loại tối mật, do lực lượng cảnh sát Đúc tiền Mỹ (Mint Police) canh gác và kiểm soát nghiêm ngặt.(Ảnh: Wikipedia) Trong gần 100 năm, Fort Knox chỉ mở cửa cho người ngoài đúng ba lần – vào các năm 1943, 1974 và 2017.(Ảnh: Dân việt) Mặc dù nổi tiếng, nhưng việc hạn chế tiếp cận khiến Fort Knox trở thành chủ đề của nhiều nghi ngờ, kể cả từ những nhân vật như Elon Musk.(Ảnh: Dân việt) Mỹ là quốc gia nắm giữ nhiều vàng nhất thế giới, tiếp theo là Đức, trong khi Anh, Pháp và Thụy Sĩ cũng sở hữu các hầm vàng chiến lược.(Ảnh: Dân việt) Fort Knox không chỉ là kho vàng đơn thuần mà còn là biểu tượng tài chính và sức mạnh quốc gia của Mỹ.(Ảnh: Dân việt) Mời quý độc giả xem video: Tái chế vàng từ linh kiện tại xưởng đúc Royal Mint. Nguồn: Youtube.

