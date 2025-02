Bắt máy cuộc gọi "không nói gì", coi chừng bay sạch tiền trong tài khoản

Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua cuộc gọi "không nói gì" hoặc "nháy máy" từ các số lạ. (Ảnh: Cục ATTT) Cục An toàn thông tin cảnh báo đây có thể là "cuộc gọi mồi" để dụ nạn nhân gọi lại và chịu cước phí cao. (Ảnh: Công nghệ) Chiêu lừa này từng phổ biến ở Mỹ và châu Âu, nay quay trở lại và xuất hiện tại Việt Nam.(Ảnh: Lưu Quý) Kẻ gian dùng thiết bị tự động gọi hàng loạt số điện thoại ngẫu nhiên để đánh vào tâm lý gọi lại của người dùng. (Ảnh: iStock) Các số lạ này thường giả mạo đầu số trong nước để nạn nhân không nghi ngờ. (Ảnh: Vnbusiness) Cước phí gọi đến tổng đài lừa đảo rất cao, có thể bị tính ngay cả khi chưa kết nối với tổng đài viên. (Ảnh: Dynamic Solutions Group) Hình thức lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, không chỉ giới hạn trong môi trường trực tuyến. (Ảnh: 3CX) Người dân nên cảnh giác, không gọi lại số lạ và không làm theo hướng dẫn từ những cuộc gọi không rõ nguồn gốc. (Ảnh: PossibleNOW) Mời quý độc giả xem thêm video: Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo.

