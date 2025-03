Trước khi đi Tây An lánh nạn, Từ Hy thái hậu “trừ khử” ai?

Hoàng đế Quang Tự (1871 - 1908) lên ngôi báu vào năm 1875 sau khi Thanh Mục Tông Đồng Trị Đế băng hà. Do lên ngôi khi còn nhỏ tuổi nên Từ Hy Thái hậu nắm quyền xử lý chuyện triều chính. Ngay cả khi vua Quang Tự đã trưởng thành, Từ Hy Thái hậu vẫn có ảnh hưởng lớn đến triều đình nhà Thanh. Mọi quyết định, chủ trương của vua Quang Tự đều phải có sự đồng ý của Từ Hy Thái hậu thì mới có thể thực hiện. Không những vậy, Từ Hy Thái hậu còn can thiệp vào việc tuyển phi, lập hậu của hoàng đế Quang Tự. Do không thể tự quyết do bị Từ Hy Thái hậu chi phối nên vua Quang Tự miễn cưỡng phong cháu gái của bà hoàng này làm Long Dụ Hoàng hậu. Trong hậu cung, hoàng đế Quang Tự vô cùng sủng ái Trân phi và lạnh nhạt với Long Dụ Hoàng hậu. Trân phi thông minh, xinh đẹp, am hiểu chuyện triều chính, hết mực ủng hộ những cải cách chính trị của nhà vua nên được hoàng đế Quang Tự ngày càng sủng hạnh. Trân phi không ít lần "đắc tội" với Từ Hy Thái hậu. Do đó, vị phi tần này trở thành cái gai trong mắt của vị thái hậu quyền lực nhà Thanh và tìm mọi cách "loại bỏ". Năm 1898, cuộc biến pháp Bách nhật duy tân do phái Duy Tân đề xướng được vua Quang Tự phê duyệt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Từ Hy Thái Hậu quá lớn nên công cuộc cải cách này chấm dứt sau 103 ngày. Từ Hy Thái hậu tịch thu mọi ấn tín và bãi bỏ tất cả chiếu lệnh duy tân vừa được vua Quang Tự ban hành. Ông hoàng này cũng bị giam cầm trong Hàm Nguyên điện tại Doanh Đài, Trung Nam Hải. Trân phi khi ấy cũng bị giam vào lãnh cung ở góc phía đông nam của Tử Cấm Thành và cấm gặp nhà vua. Khi Bắc Kinh thất thủ trong Khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn năm 1900, hoàng tộc nhà Thanh dưới sự dẫn dắt của Từ Hy Thái hậu nhanh chóng rời khỏi Tử Cấm Thành, tới Tây An lánh nạn. Trước khi rời khỏi Tử Cấm Thành, Từ Hy thái hậu hạ lệnh cho thái giám thân tín Lý Liên Anh dìm chết Trân phi xuống một chiếc giếng rồi lấy đá lấp lại. Theo một số ghi chép, thi thể của Trân phi chỉ được đưa lên khỏi giếng vào 1 năm sau. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

