Nhận diện bàn tay bát phương tụ tài, cả đời giàu sang

Vân tài phát đạt, có 3 đường vân đậm gần như song song với nhau

Nếu như các đường vân tay giữ lòng bàn tay xen kẽ lẫn nhau và tạo thành một hình vuông lớn hay hình tam giác, thì được gọi là kho bạc và đại diện cho sự giàu có thịnh vượng. Dù nam hay nữ, cứ có tướng như vậy ắt vận tiền tài rất tốt, không tiêu xài hoang phí mà ngược lại còn dễ dàng kiếm được nhiều tiền, dễ đạt được đại phú đại quý.

Cuối đường trí tuệ xuất hiện một hình vuông nhỏ

Nếu cuối đường trí tuệ xuất hiện một hình vuông nhỏ thì đó là người có tài năng nghệ thuật thiên bẩm và chính năng khiếu đó sẽ mang lại cuộc sống sung túc, khá giả cho họ và gia đình. Nếu chỉ có một hình vuông ở vị trí đó thì đây được xem là biểu tượng của của cải vật chất. Còn nếu có nhiều hơn một hình vuông thì cho thấy đây là người thích hợp với các công việc văn phòng hoặc việc liên quan tới chính trị.

Ảnh minh họa. Tuy rằng người có đặc điểm bàn tay như thế này đều sớm được công thành danh toại, tiền tài danh vọng đề huề, đời sống vật chất sung túc nhưng cũng cần chú ý đối phó kẻ tiểu nhân và phải rất tỉnh táo trong phát ngôn kẻo rước họa vào thân.



Đốt thứ hai của ngón tay cái có nhiều vân

Nếu đốt thứ hai của ngón tay cái xuất hiện nhiều đường vân ngang dọc thì người này giỏi tích lũy tiền bạc. Đường vân càng nhiều càng thể hiện tiền bạc được tích góp nhiều, và những người này thường vì chăm chỉ mà giàu có.

Nam tay mềm như vải, nữ tay cứng như gừng khô

Nam giới tay mềm mại đại diện cho Tỳ thổ mạnh mẽ. Nữ tử tay cứng đại diện Tỳ thổ hưng thịnh. Và người có Tỳ thổ thịnh vượng đại diện cho tài lộc hanh thông.

Người xưa nói có phúc mới tích được tiền, phú quý đều có lý do của nó. Quý là do kiếp trước tích đức. Phú là do kiếp trước dưỡng thân thiện nguyện.

Lòng bàn tay của bạn trũng, hồng hào

Nếu lòng bàn tay của bạn trũng, hồng hào thì chắc chắn bạn sẽ có cuộc sống đủ đầy, không bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền. Các gò trên tay đầy đặn cũng là dấu hiệu của sự giàu có. Nhìn chung đây là đặc điểm bàn tay của những người có số “ngậm thìa vàng” từ khi sinh ra, cuộc đời gần như chẳng bao giờ túng thiếu.

Khi còn nhỏ họ được hưởng phúc đức của tổ tiên, khi lớn lên nhờ có sự hậu thuẫn vững chắc của gia đình mà mọi chuyện cũng rất suôn sẻ, gần như chẳng bao giờ phải suy nghĩ hay muộn phiền về chuyện tiền bạc, vật chất.

Nói đây là đặc điểm của những người muốn gì được nấy cũng không ngoa vì quả là bằng cách này hay cách khác họ đều đạt được những gì mình mong muốn, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo