Choáng váng sức mạnh siêu phàm của vị thần đấu thắng cả quái vật

1. Thor là con trai của Odin và nữ thần Trái Đất. Thần Thor là con trai của thần tối cao Odin và nữ thần Jörd (đại diện cho Trái Đất). Vì vậy, ông vừa có sức mạnh thần thánh, vừa có sự kết nối đặc biệt với thế giới loài người. Ảnh: Pinterest. 2. Vũ khí chính của Thor là búa Mjölnir. Mjölnir là một trong những vũ khí quyền năng nhất trong thần thoại Bắc Âu. Nó có thể triệu hồi sấm sét, phá hủy mọi thứ và luôn quay trở lại tay Thor sau khi được ném đi. Ảnh: Pinterest. 3. Búa Mjölnir bị lỗi khi rèn. Mjölnir được tạo ra bởi hai người lùn Sindri và Brokkr. Tuy nhiên, do Loki quấy phá trong quá trình rèn, cán búa bị làm ngắn hơn so với dự định, khiến Thor phải cầm bằng một tay. Ảnh: Pinterest. 4 . Thor có một đôi găng tay đặc biệt. Để có thể sử dụng Mjölnir một cách tối đa, Thor cần đến một đôi găng tay sắt gọi là Járngreipr, giúp ông cầm búa chắc chắn hơn và kiểm soát được sức mạnh của nó. Ảnh: Pinterest. 5. Có một cỗ xe được kéo bởi dê thần. Thor di chuyển bằng một cỗ xe kéo bởi hai con dê thần Tanngrisnir và Tanngnjóstr. Điều thú vị là nếu ông giết và ăn thịt chúng, chỉ cần giữ lại xương, ông có thể dùng Mjölnir để hồi sinh chúng vào ngày hôm sau. Ảnh: Pinterest. 6. Kẻ thù truyền kiếp là rắn khổng lồ Jörmungandr. Jörmungandr là con rắn khổng lồ quấn quanh thế giới Midgard và là kẻ thù lớn nhất của Thor. Theo lời tiên tri Ragnarok, Thor sẽ giết Jörmungandr nhưng cũng bị trúng độc của nó và chết ngay sau đó. Ảnh: Pinterest. 7. Không phải thần thông thái nhất. Thor nổi tiếng với sức mạnh phi thường nhưng không được xem là vị thần khôn ngoan nhất. Trong nhiều câu chuyện, ông thường hành động bộc phát và bị Loki hoặc các vị thần khác lừa gạt. Ảnh: Pinterest. 8. Từng cải trang thành cô dâu để lấy lại Mjölnir. Trong một câu chuyện hài hước, gã khổng lồ Thrym đánh cắp Mjölnir và yêu cầu cưới nữ thần Freyja để trao trả búa. Thor đã cải trang thành cô dâu Freyja, đến dự tiệc cưới và khi lấy lại Mjölnir, ông lập tức tàn sát tất cả kẻ thù. Ảnh: Pinterest. 9. Có một đai lưng tăng cường sức mạnh. Thor sở hữu đai lưng Megingjörð, giúp ông tăng gấp đôi sức mạnh vốn đã khủng khiếp của mình khi đeo nó. Ảnh: Pinterest. 10. Là vị thần bảo vệ loài người. Trong thần thoại Bắc Âu, Thor không chỉ là thần sấm sét mà còn là người bảo vệ Midgard (thế giới loài người). Ông thường xuyên chiến đấu với quái vật và người khổng lồ để giữ cho thế giới an toàn. Ảnh: Pinterest.

