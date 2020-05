Bồi hồi ngắm những kỷ vật của Bác Hồ ở chiến khu Pác Bó

Chiếc vali lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sử dụng tại Pác Bó, Cao Bằng, năm 1941. Ngày 28/1/1941, Người trở về Việt Nam với hành lý là một chiếc vali nhỏ đan bằng mây tre để đựng quần áo và một chiếc máy chữ xách tay. Ống bương đựng nước, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã dùng khi ở hang Cốc Bó, chiến khu Pác Bó năm 1941. Thời gian này Người hoạt động chuẩn bị cho sự thành lập mặt trận Việt Minh. Bát, đũa, chén uống nước, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã dùng trong thời gian ở Pác Bó năm 1941. Từ ngày 10-19/5/1941, Người chủ trì Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) của Trung ương Đảng, thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh). Bàn đá đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã dùng đề in báo "Việt Nam Độc lập" và tài liệu trong những năm 1941-1942. Rulô và con dấu dùng trong quá trình xuất bản báo "Việt Nam Độc lập" ở khu rừng Pía, xã Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng năm 1941. Phù hiệu đại biểu của đồng chí Nguyễn Ái Quốc khi tham dự hội nghị Liễn Châu (Trung Quốc) năm 1942. Ngày 13/8/1942, với tên gọi Hồ Chí Minh, Người sang Trung Quốc tìm kiếm sự ủng hộ cho cách mạng. Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt ngày 29/8/1942, trả tự do tháng 9/1943. Con dấu của Kỳ bộ Việt Minh Bắc kỳ dùng trong những năm 1941-1945 (trái) và con dấu Tổng bộ Việt Minh dùng trong những năm 1944-1945 (phải). Cuối tháng 9/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà Việt Minh là lá cờ đầu. Một số sách do Ban tuyên truyền cổ động Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh xuất bản, năm 1944-1945. Mời quý độc giả xem video: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập sáng 2/9/1945.

Chiếc vali lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sử dụng tại Pác Bó, Cao Bằng, năm 1941. Ngày 28/1/1941, Người trở về Việt Nam với hành lý là một chiếc vali nhỏ đan bằng mây tre để đựng quần áo và một chiếc máy chữ xách tay. Ống bương đựng nước, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã dùng khi ở hang Cốc Bó, chiến khu Pác Bó năm 1941. Thời gian này Người hoạt động chuẩn bị cho sự thành lập mặt trận Việt Minh. Bát, đũa, chén uống nước, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã dùng trong thời gian ở Pác Bó năm 1941. Từ ngày 10-19/5/1941, Người chủ trì Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) của Trung ương Đảng, thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh). Bàn đá đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã dùng đề in báo "Việt Nam Độc lập" và tài liệu trong những năm 1941-1942. Rulô và con dấu dùng trong quá trình xuất bản báo "Việt Nam Độc lập" ở khu rừng Pía, xã Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng năm 1941. Phù hiệu đại biểu của đồng chí Nguyễn Ái Quốc khi tham dự hội nghị Liễn Châu (Trung Quốc) năm 1942. Ngày 13/8/1942, với tên gọi Hồ Chí Minh , Người sang Trung Quốc tìm kiếm sự ủng hộ cho cách mạng. Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt ngày 29/8/1942, trả tự do tháng 9/1943. Con dấu của Kỳ bộ Việt Minh Bắc kỳ dùng trong những năm 1941-1945 (trái) và con dấu Tổng bộ Việt Minh dùng trong những năm 1944-1945 (phải). Cuối tháng 9/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà Việt Minh là lá cờ đầu. Một số sách do Ban tuyên truyền cổ động Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh xuất bản, năm 1944-1945. Mời quý độc giả xem video: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập sáng 2/9/1945.