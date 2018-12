Mãn nhãn ảnh mưa sao băng Geminids vừa diễn ra

Được phát hiện lần đầu tiên qua dữ liệu vệ tinh 35 năm trước, Phaethon đưa trận mưa sao băng Geminids ngoạn mục vào bầu khí quyển Trái đất mỗi tháng 12. Ảnh: Hình ảnh được ghi lại ở Tres Piedras, New Mexico. (Ảnh: Earth Sky) Mới đây, trận mưa sao băng Geminids đạt đỉnh vào đêm nay 14/12 rạng sáng ngày mai 15/12 theo giờ Việt Nam. Trận mưa sao băng đạt cực đỉnh vào khoảng lúc 2 giờ sáng. Hình ảnh do Eliot Herman đến từ Tucson, Arizona, Mỹ chụp được, Eliot cho biết chụp được hơn 100 vệt sao băng trong khoảng thời gian từ 2h30 tới 5h sáng 14/12, thời điểm ngắm sao băng Geminids đẹp nhất ở Mỹ. (Ảnh: Earth Sky) Mưa sao băng Geminid nổi tiếng được tạo nên từ tiểu hành tinh 3200 Phaethon. 3200 Phaethon là một tiểu hành tinh có quỹ đạo đưa nó đến gần mặt trời của chúng ta hơn so với Sao Thủy. Nhiếp ảnh gia Gilbert Vancell ghi lại hình ảnh bầu trời đêm với sao chổi 46P/Wirtanen ở bên trái, cạnh cụm sao Pleiades, cách không xa là vệt sao băng Geminid. (Ảnh: Earth Sky) Phaethon được phát hiện vào tháng 10 năm 1983 và được đặt tên theo tên con trai của thần Mặt Trời Helios theo thần thoại Hy Lạp, vì quỹ đạo của nó tiến tới gần Mặt Trời. Phaethon quay quanh Mặt Trời gần hơn bất kỳ tiểu hành tinh nào khác và nó mất 1,4 năm để hoang thành chu kỳ quay. Khi tiến tới gần Mặt Trời, nó đạt tới 1.300 độ F và rơi ra những mảnh vụn. Ảnh: Brotoiu Radu tới từ Breaza, PH, Romania may mắn quan sát được trận mưa sao băng lớn nhất năm từ chính khu phố thắp đèn sáng cạnh nhà. (Nguồn ảnh: Earth Sky) Ảnh tuyệt đẹp được ghi lại ở Hampshire, Anh với sự xuất hiện của cụm sao Pleiades, chòm sao Kim Ngưu, sao Aldebaran, sao chổi và sao băng Geminids. (Ảnh: BBC) Vệt sao băng được Jonas Yip ghi lại khi ngồi trên bãi biển Lance ở West Sussex, Anh. Khoảng khắc mưa sao băng tuyệt đẹp ở Công viên quốc gia Brecon Beacons, xứ Wales. Trận mưa sao băng lớn nhất năm được quan sát từ Brecon Beacons, xứ Wales. (Ảnh: BBC) Nhiếp ảnh gia Brian Moore và tác phẩm chụp mưa sao băng Geminid ở hồ Canyon, Arizona, Mỹ. (Ảnh: BBC) Bức ảnh sao băng kéo dài tại sa mạc Al Quadra, Dubai. (Ảnh: BBC) Mưa sao băng Geminids ở Hampshire, Anh. Mời quý vị xem video: Ngắm hình ảnh mưa sao băng đẹp kỳ thú. Nguồn video: VTC14

