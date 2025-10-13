Hà Nội

Khám phá địa điểm thiên văn cổ xưa nhất thế giới ở Ai Cập

Kho tri thức

Khám phá địa điểm thiên văn cổ xưa nhất thế giới ở Ai Cập

Giữa sa mạc Sahara khô cằn, Nabta Playa (Ai Cập) là một trong những địa điểm thiên văn cổ xưa nhất thế giới, minh chứng cho trí tuệ của con người tiền sử.

Là khu định cư thời tiền sử. Nabta Playa được các cư dân săn bắt – hái lượm trú ngụ từ khoảng năm 7500 TCN. Ảnh: Pinterest.
Là khu định cư thời tiền sử. Nabta Playa được các cư dân săn bắt – hái lượm trú ngụ từ khoảng năm 7500 TCN. Ảnh: Pinterest.
Có công trình đá cổ hơn cả Stonehenge. Các vòng đá ở đây được dựng khoảng 7.000 năm trước, sớm hơn Stonehenge hàng thiên niên kỷ. Ảnh: Pinterest.
Có công trình đá cổ hơn cả Stonehenge. Các vòng đá ở đây được dựng khoảng 7.000 năm trước, sớm hơn Stonehenge hàng thiên niên kỷ. Ảnh: Pinterest.
Dụng cụ thiên văn sơ khai. Cấu trúc đá được sắp xếp theo vị trí của Mặt Trời và các chòm sao, phục vụ cho nghi lễ và nông nghiệp. Ảnh: Pinterest.
Dụng cụ thiên văn sơ khai. Cấu trúc đá được sắp xếp theo vị trí của Mặt Trời và các chòm sao, phục vụ cho nghi lễ và nông nghiệp. Ảnh: Pinterest.
Phản ánh kiến thức thiên văn vượt thời đại. Cư dân Nabta Playa đã biết theo dõi chu kỳ mùa và chuyển động sao thiên lang. Ảnh: Pinterest.
Phản ánh kiến thức thiên văn vượt thời đại. Cư dân Nabta Playa đã biết theo dõi chu kỳ mùa và chuyển động sao thiên lang. Ảnh: Pinterest.
Có thể là trung tâm nghi lễ. Bằng chứng khảo cổ cho thấy Nabta Playa từng tổ chức tế lễ liên quan đến chăn nuôi và sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Có thể là trung tâm nghi lễ. Bằng chứng khảo cổ cho thấy Nabta Playa từng tổ chức tế lễ liên quan đến chăn nuôi và sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với sự hình thành văn minh Ai Cập. Nhiều học giả cho rằng Nabta Playa là nền móng cho tín ngưỡng và tổ chức xã hội Ai Cập cổ đại. Ảnh: laciviltaegizia.org.
Gắn liền với sự hình thành văn minh Ai Cập. Nhiều học giả cho rằng Nabta Playa là nền móng cho tín ngưỡng và tổ chức xã hội Ai Cập cổ đại. Ảnh: laciviltaegizia.org.
Bị chôn vùi bởi sa mạc hàng nghìn năm. Khi khí hậu khô hạn lan rộng, khu vực bị bỏ hoang và bị cát sa mạc phủ lấp. Ảnh: mitiemisteri.it.
Bị chôn vùi bởi sa mạc hàng nghìn năm. Khi khí hậu khô hạn lan rộng, khu vực bị bỏ hoang và bị cát sa mạc phủ lấp. Ảnh: mitiemisteri.it.
Được xem là “Stonehenge của châu Phi”. Ngày nay, Nabta Playa là điểm đến khảo cổ nổi tiếng cho những ai đam mê lịch sử nhân loại đến khám phá. Ảnh: academia-assets.com.
Được xem là "Stonehenge của châu Phi". Ngày nay, Nabta Playa là điểm đến khảo cổ nổi tiếng cho những ai đam mê lịch sử nhân loại đến khám phá. Ảnh: academia-assets.com.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
