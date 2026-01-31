[INFOGRAPHIC] Vật thể liên sao bị nghi là tàu ngoài hành tinh

Vật thể liên sao 3I/ATLAS bị nghi là tàu ngoài hành tinh do có một số đặc điểm "bất thường", bao gồm đổi hướng có vẻ thiếu tự nhiên.
Trên Instagram cá nhân, thủ môn Trần Trung Kiên đã vô tình đăng tải khoảnh khắc cực kỳ thân mật bên một cô gái xinh đẹp.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/2, Nhân Mã gặp thuận lợi cả trong sự nghiệp và tài lộc. Kim Ngưu đừng quá tốt bụng kẻo bị lợi dụng.
Bước sang tuần mới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như tình duyên. Việc làm ăn kinh doanh ngày càng phát đạt, tài chính hưng thịnh.
Hàu mào gà (Lopha cristagalli) là loài nhuyễn thể biển có hình dạng kỳ lạ, sinh sống phổ biến ở vùng nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Thằn lằn mào (Chlamydosaurus kingii) là một trong những loài bò sát độc đáo nhất thế giới, nổi bật với chiếc mào xòe rộng như một chiếc ô sinh học.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão có tầm nhìn xa, dự phòng trước những tình huống có thể xảy ra, tài vận hanh thông.
Thiên nga trắng là loài động vật khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng được nhiều người yêu thích và được xem là biểu tượng của lòng thủy chung.
Chim ruồi (họ Trochilidae) là nhóm chim nhỏ bé nhưng phi thường, nổi tiếng với khả năng bay lơ lửng và màu sắc óng ánh rực rỡ.
Máy quay tự động tại Ohio bất ngờ ghi lại hình ảnh loài thú fisher biến mất hơn 100 năm, khiến giới khoa học vô cùng phấn khích.
Đúng Rằm tháng Chạp, ba con giáp dưới đây được đánh giá là có bước tiến rõ rệt nhất, tài sản ròng tăng vọt, tiền bạc sinh sôi, công danh rộng mở.
Một người dân ở xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng tự nguyện giao nộp 2 con rùa cá sấu cho cơ quan chức năng. Đây là một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới.
Những dấu hiệu quanh nhà như chim én, nhện, cây xanh tốt giúp dự đoán vận khí và tài lộc trong năm mới đang đến gần.
Tắc kè hoa đeo mạng (Chamaeleo calyptratus) là loài bò sát độc đáo vùng bán đảo Ả Rập, nổi bật với ngoại hình kỳ lạ và khả năng thích nghi ấn tượng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/1, Ma Kết có vận may, mọi trở ngại đều tan biến, tiền tài thăng hoa. Song Ngư tài lộc cũng tốt, có thể thu lợi.
Bước sang tháng 1 Âm lịch năm 2026, 3 con giáp này nhiều cát tinh hỗ trợ, giúp tăng danh tiếng, tài lộc và thành công trong công việc.
Trong lần chạy đầu tiên, siêu AI ExoMiner++ của NASA đã phát hiện 7.000 ứng viên hành tinh mới từ dữ liệu của Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh (TESS).
Trăn cây xanh (Morelia viridis) là một trong những loài bò sát nhiệt đới quyến rũ nhất, nổi bật bởi màu sắc rực rỡ và lối sống trên tán rừng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu cân nhắc lời đề nghị của đối tác và có kinh tế ổn định.
Các nhà khoa học đã tìm thấy một số công cụ săn bắt cá voi ở miền nam Brazil. Những hiện vật này có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi.
Một con mèo đã nhảy ra khỏi xe cắm trại của chủ trong lúc dừng tại một trạm xăng ở Tây Ban Nha. Sau đó, nó di chuyển gần 250 km để về nhà ở Pháp.
Cá mập thảm (Eucrossorhinus dasypogon) là một trong những loài cá mập kỳ lạ nhất đại dương, nổi bật bởi hình dáng nguỵ trang vô cùng độc đáo.