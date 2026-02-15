[INFOGRAPHIC] Top phim đáng mong đợi dịp Tết Nguyên đán 2026

Đường đua phim Tết 2026 nóng lên với nhiều dự án quy tụ dàn sao đình đám và câu chuyện đậm màu gia đình, tình yêu.
Năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt trong các tháng cuối năm.
Bước sang tuổi 48, Ha Ji Won khiến khán giả trầm trồ với vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách cuốn hút.
Mỹ Tâm - Hiền Thục quen biết, thân thiết từ thời đi học. Cả hai không phô trương tình bạn nhiều năm qua.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, vợ chồng Gin Tuấn Kiệt và Puka khiến fan “tan chảy” khi chia sẻ loạt ảnh diện áo dài truyền thống, tay trong tay đón xuân.
Con gái ca sĩ Bảo Anh khiến cư dân mạng thích thú bởi vẻ ngoài dễ thương, thần thái tự nhiên và những khoảnh khắc đời thường ấm áp bên mẹ.
Xuất hiện bên con gái, mẹ ruột của Mai Thu Huyền ghi điểm với vẻ đẹp không tuổi và thần thái toát lên sự sang trọng.
Xuất hiện tại các sự kiện, MC Phương Mai luôn thu hút ánh nhìn nhờ phong thái tự tin, khả năng dẫn dắt linh hoạt, ngoại hình nổi bật.
Sở hữu vóc dáng thon gọn, Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân luôn biết cách tôn lên vẻ đẹp hình thể qua phong cách thời trang tinh tế, hiện đại.
Nhân dịp Valentine 14/2, vợ chồng Hùng Thuận tranh thủ đi biển. Nam diễn viên hài hước gọi vợ là “cục vàng” khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.
Nữ diễn viên Xuân Văn sở hữu vẻ đẹp mong manh, trong trẻo nhưng không kém phần cuốn hút.
Ngô Thanh Vân được biết đến là 'đả nữ' hàng đầu của điện ảnh Việt. Ở giai đoạn mới của cuộc đời, cô tận hưởng niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ.
Dù sống xa quê, Hoa hậu Phạm Hương vẫn giữ thói quen mặc áo dài mỗi dịp Tết. Trong không gian biệt thự riêng tại Mỹ, cô tái hiện không khí xuân đậm sắc Việt.
Không chỉ thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ, con trai diễn viên Hiền Mai còn có thành tích học tập đáng nể.
Bộ phim Mưa đỏ là bệ phóng giúp nhiều gương mặt trẻ như Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn… được khán giả biết đến.
Vợ chồng diễn viên Puka - Gin Tuấn Kiệt tay trong tay diện áo dài đón xuân. Lê Phương và ông xã đưa hai con về quê nội ở Lâm Đồng để đón Tết sớm.
Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vẻ đẹp “vượt thời gian”, ngày càng thăng hạng cả về phong cách lẫn khí chất.
Những ngày cuối năm, Văn Mai Hương khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi bất ngờ chia sẻ loạt ảnh diện bikini trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng.
Những ngày cuối năm, danh ca Giao Linh, Họa Mi đã có hành động ý nghĩa khi tham gia chương trình 'Mùi khói bếp' của đạo diễn Jos Tuấn Dũng.
Không tiệc tùng rình rang, sinh nhật của Hoài Phương năm nay diễn ra theo cách rất riêng. Nam nhạc sĩ cùng vợ ngồi gói bánh giữa không khí cận Tết.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, Phạm Quỳnh Anh khiến người hâm mộ bất ngờ khi tung bộ ảnh mới với phong cách xuyên thấu táo bạo.
Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào giữ được thần sắc tươi tắn, có nhịp sống nhẹ nhàng bên gia đình.