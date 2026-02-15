Hà Nội

[INFOGRAPHIC] Top phim đáng mong đợi dịp Tết Nguyên đán 2026

Giải trí

Đường đua phim Tết 2026 nóng lên với nhiều dự án quy tụ dàn sao đình đám và câu chuyện đậm màu gia đình, tình yêu.

info-film-tet-2026-01.jpg
#phim Tết 2026 #Nhà ba tôi một phòng #Báu vật trời cho #Thỏ ơi #Huyền Tình Dạ Trạch #Mùi phở

