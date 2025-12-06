[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp diễn xuất ấn tượng của Hải Yến trước phim Quán Kỳ Nam

Những đồ ăn vô tri bỗng trở nên có hồn hơn, thậm chí biết vui vẻ, tức giận nhờ trí tưởng tượng phong phú của cư dân mạng.
Hoa hậu Jennifer Phạm và ông xã – doanh nhân Đức Hải vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc lãng mạn trong chuyến du lịch dài ngày tại Hàng Châu (Trung Quốc).
Á hậu Hương Ly và doanh nhân Tùng Anh diện áo dài, có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày trọng đại.
Puka - Gin Tuấn Kiệt chiếm được cảm tình của nhiều khán giả bởi những khoảnh khắc trẻ trung, hài hước mỗi khi bên nhau.
Trong bộ ảnh mới, Á hậu Trương Tri Trúc Diễm gây chú ý khi diện chiếc đầm kim sa lấp lánh với thiết kế khoét ngực sâu gợi cảm.
Trong bộ ảnh ghi dấu tuổi 35, Diễm My 9X gây chú ý khi khoe nhan sắc “gái một con” mặn mà cùng phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.
Ban tổ chức Miss Charm 2025 tung bộ ảnh chân dung của 36 thí sinh cuộc thi. Đại diện Việt Nam năm nay là Á hậu Mai Ngô.
NSƯT Kim Tuyến khoe hình thể miễn chê ở tuổi U40 khi diện váy ren trắng. Diễn viên Hiếu Su khoe ảnh cơ bắp.
Trước khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà trung thành với phong cách thời trang váy ngắn trẻ trung, tôn tối đa đôi chân dài 1,11 m.
Puka - Gin Tuấn Kiệt làm đám cưới vào năm 2023. Không ít khán giả tò mò cuộc sống hôn nhân hiện tại của cặp đôi này.
Về hình ảnh mệt mỏi khi tham gia một sự kiện gần đây, TiTi (nhóm HKT) vừa phân trần. Nam ca sĩ còn cho biết sẽ ngưng diễn để chăm sóc sức khỏe.
Ở Miss Cosmo 2025, Hoa hậu Phương Linh liên tục thay đổi phong cách thời trang để phù hợp với từng hoạt động đồng thời giữ được vẻ rạng rỡ.
Ở tuổi 63, "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp vượt thời gian và phong cách thời trang tinh tế, sang trọng.
Mới đây, trong một sự kiện thời trang quốc tế, Lisa (Blackpink) tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ khi xuất hiện với phong cách hoàn toàn mới lạ.
Diện thiết kế váy ôm sát đổ rực, Lai Thanh Huyền khoe trọn vóc dáng nuột nà, một lần nữa khẳng định danh xưng 'mẹ một con quyến rũ'.
Karen Nguyễn vừa khiến người hâm mộ trầm trồ khi tung loạt ảnh mới, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau thời gian dành cho gia đình và chăm sóc con nhỏ.
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh từng học Nhạc viện Hà Lan, trường Đại học Portsmouth (Anh) trước khi trở Việt Nam hoạt động nghệ thuật.
Top 5 người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Cosmo 2025 gồm đại diện Brazil, Ấn Độ, Mexico, Myanmar và Panama.
Hiện tại, Negav, Bùi Trường Linh và B Ray là 3 cái tên được nhiều người theo dõi trên đường đua tới ngôi vị quán quân Anh Trai Say Hi 2025.
Trên trang cá nhân, Á hậu Hương Ly chia sẻ bộ ảnh cưới trước ngày trọng đại và tâm sự về người bạn đời.
Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, nam diễn viên Lương Thế Thành bất ngờ tái xuất và gây “sốt” với vẻ ngoài phong trần, lịch lãm.