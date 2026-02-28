[INFOGRAPHIC] Những dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội mở bán sau Tết

Nhiều dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại Hà Nội đồng loạt công bố kế hoạch mở bán ngay sau Tết Nguyên đán.
Honda vừa thông báo nhận đặt cọc mẫu xe thể thao Prelude 2026 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là tại Philippines với mức giá 3,498 triệu peso (1,58 tỷ đồng).
Thay vì tiếp cận nhà ở như một khối kiến trúc khép kín, biệt thự được định hình là không gian sống mang tinh thần nghỉ dưỡng, kết nối con người với thiên nhiên.
Khu vườn hơn 2ha của Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc hội tụ các siêu phẩm cây cảnh và bộ sưu tập gỗ hóa thạch hàng triệu năm.
Ngoài thiết bị hút ẩm, việc bố trí cây xanh trong nhà được xem là giải pháp tự nhiên giúp giảm mùi, tăng cảm giác khô thoáng và cân bằng không khí hiệu quả.
Không gian sống mới của Hoa hậu Kỳ Duyên mang phong cách hiện đại, ngập tràn sắc hoa.
Dù nằm ngay khu vực trung tâm, công trình vẫn giữ được sự riêng tư, nhiều mảng xanh và cảm giác nghỉ dưỡng rõ rệt.
Không cần đến máy móc đắt tiền, gia chủ vẫn có thể hạn chế hiện tượng nồm ẩm hiệu quả với những bí quyết đơn giản, không tốn kém.
Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, biệt thự view sông Sài Gòn của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được phủ một màu vàng rực rỡ từ trong ra ngoài.
Đón Tết Bính Ngọ 2026, Bảo tàng Đạo Mẫu của NSƯT Xuân Hinh được tô điểm bằng một cây đào đậm sắc xuân.
Ngôi nhà thiết kế tối giản, sử dụng gam màu trắng chủ đạo kết hợp cây xanh mang đến không gian sống yên tĩnh - xu hướng ngày càng phổ biến trong giới trẻ.
Biệt thự của vợ chồng Diễm My 9X ngăn nắp nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, tinh tế, đúng với tinh thần sống vừa là nhà, vừa là nơi để thư giãn.
Nhà vườn của Đỗ Duy Nam nổi bật với khuôn viên xanh mát ngập tràn hoa và cây cối, trở thành chốn nghỉ ngơi lý tưởng để cả gia đình.
Không ít gia chủ đầu tư nội thất khá tốn kém nhưng không gian vẫn thiếu sự tinh tế, thậm chí trở nên rối mắt và kém sang.
Được thiết kế theo địa hình tự nhiên, ngôi nhà ưu tiên thông gió, ánh sáng, kết nối trực tiếp với cảnh quan rừng và biển xung quanh.
Trên khắp thế giới, nhiều công trình nhà ở vượt qua giới hạn thông thường để trở thành kiệt tác kiến trúc với vẻ đẹp choáng ngợp cả về ngoại thất lẫn nội thất.
Không phô diễn hình thức, căn biệt thự lựa chọn cách xây dựng trải nghiệm sống bền bỉ, sâu sắc và mang tính cá nhân cao.
Năm 2026 dự kiến sẽ đón nhận nhiều dự án kiến trúc quan trọng, đa dạng trên khắp thế giới.
Trong những ngày Tết, ca sĩ Mỹ Lệ trang hoàng căn biệt thự 1.000m2 tại TP HCM rực rỡ sắc xuân với đủ loại hoa trái.
Với thiết kế mở, sử dụng vách kính và hệ lưu trữ thông minh, căn hộ nhỏ chỉ 40m² vẫn sáng sủa và tiện nghi.
Thị trường bất động sản siêu sang toàn cầu đang chứng kiến loạt tài sản có giá hàng trăm triệu USD được chào bán.
Đón Tết Bính Ngọ, căn nhà của BTV Hoàng Trang được tô điểm bằng cây đào thất thốn đỏ nhung và những bình hoa tươi.