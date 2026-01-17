Hà Nội

[INFOGRAPHIC] Chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 tại 34 địa phương

Bất động sản

Năm 2030, cả nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội

chi-tieu-nha-o-xa-hoi.jpg
