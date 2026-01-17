[INFOGRAPHIC] Chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 tại 34 địa phương

Năm 2030, cả nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội
Ninh Dương Lan Ngọc lên đồ dự sự kiện. NSƯT Chí Trung mong sang năm NSND Quốc Khánh xuất hiện ở Táo Quân.
Không đơn thuần là nơi ẩn náu giữa thành phố, ngôi nhà còn mang đến tĩnh lặng về cảm giác của cuộc sống đô thị, chậm rãi hơn và xanh hơn.
Trong quan niệm phong thủy Á Đông, cây xanh không chỉ có tác dụng trang trí, lọc không khí mà còn được xem là “vật dẫn khí”, giúp thu hút tài lộc cho gia chủ.
Thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa 7 lô đất ở tại xã Quang Minh ra tổ chức đấu giá, khởi điểm gần 11 triệu đồng/m2.
Không gian sống của Phi Thanh Vân thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, sử dụng sắc trắng chủ đạo.
Hơn cả một công trình kiến trúc, căn biệt thự là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị truyền thống và nhu cầu sống hiện đại.
Trang trí nhà cửa bằng hoa tươi giúp không gian thêm rực rỡ, song không phải loài hoa nào cũng phù hợp trưng trong nhà dịp năm mới.
Để tránh những rắc rối đáng tiếc trong quá trình xây dựng, gia chủ cần nắm rõ những nguyên tắc vàng trước khi xây nhà.
Với tổng chi phí cải tạo khoảng hơn 900 triệu đồng, căn hộ 44m² khiến nhiều người có cảm giác như nhà 60m² hiện đại và tiện nghi.
Trên khắp hành tinh, con người dựng nên những ngôi nhà với kiến trúc độc nhất vô nhị khiến cả thế giới trầm trồ.
Để có những chậu hoa nở đúng dịp Tết, người trồng cần lựa chọn đúng loại hoa và canh thời gian gieo trồng hợp lý.
Ngoài biệt thự tại Việt Nam, trải từ Thủ Đức tới Đà Lạt, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên còn sở hữu căn biệt thự xa hoa trên đất Mỹ.
Quy định mới của UBND tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng cường bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đồng thời tạo cơ sở cho phát triển kinh tế biển bền vững.
Thay vì chia nhỏ cho thuê nhà, viện dưỡng lão, hay sửa chữa chắp vá, hai chị em ở Trung Quốc quyết định xây ngôi nhà bê tông đủ chỗ cho 8-10 người khi về hưu.
Bằng cách kết nối hai căn penthouse liền kề, kiến trúc sư đã tạo nên một không gian sống liên tục, với tầm nhìn toàn cảnh thành phố cho một gia đình trẻ.
Biệt thự "dưỡng già" của Huyền Baby và bạn thân ở Đà Lạt, mang phong cách châu Âu với thiết kế hiện đại, nguy nga hệt như một tòa dinh thự.
Giữa cuộc sống xô bồ, khu vườn ngập tràn hoa lá, cỏ cây như "liều thuốc" giúp Kim Hiền cân bằng lại tâm hồn.
Căn hộ của ca sĩ Minh Quân rộng khoảng 200m2, có gam màu đen chủ đạo, thuộc một chung cư hiện đại, cao cấp ở Hà Nội.
Tòa nhà này được sắp xếp từ 354 khối lập phương bằng bê tông giống nhau theo lối pha trộn hình học độc nhất vô nhị.
Dù ngôi nhà nguyên bản đã có nhiều cây xanh, NTK Đỗ Mạnh Cường vẫn tỉ mỉ trồng thêm nhiều loại cây bóng mát và vô số loài hoa khoe sắc.
Với việc đấu giá thành công 40 lô đất ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến thu về ngân sách Nhà nước gần 270 tỷ đồng.