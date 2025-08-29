[INFOGRAPHIC] Drone Mỹ lập kỷ lục Guinness

Drone Q12 của công ty SiFly mới lập kỷ lục Guinness cho chuyến bay lâu nhất thế giới bằng drone điện ở hạng mục trọng lượng 5 - 20 kg.
Diệp Bảo Ngọc cùng các diễn viên Làm giàu với ma 2 xuất hiện trong buổi giới thiệu phim ở Hà Nội.
4 loại cây cảnh “mạ vàng” vừa đẹp, vừa hợp phong thủy, được xem như biểu tượng may mắn giúp gia chủ tụ tài, thịnh vượng và xua đuổi khí xấu.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 30/8: Nhân Mã được hỗ trợ, đầu tư có khả năng sinh lời cao. Song Ngư nên lý trí khi mua sắm, đừng bốc đồng.
Tử vi dự báo 90 ngày tới là giai đoạn hoàng kim của 3 con giáp này. Họ không chỉ công thành danh toại mà còn có lộc tiền bạc, tình duyên thuận lợi.
Tylosaurus là một trong những loài bò sát biển khổng lồ sống ở kỷ Phấn Trắng, mang trong mình nhiều bí ẩn và đặc điểm đầy cuốn hút.
Stegodon là một chi voi cổ đã tuyệt chủng, từng sinh sống rộng khắp châu Á và để lại nhiều dấu tích hấp dẫn cho giới khoa học nghiên cứu.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ, sự nghiệp đi lên và sắp xếp lại thói quen chi tiêu.
May mắn đặc biệt sẽ ghé thăm 3 con giáp trong tháng 9, mang đến thu nhập dư dả, công việc thuận lợi và tinh thần thư thái hơn bao giờ hết.
Theo báo cáo từ nền tảng cộng đồng Enigma, hơn 8.000 trường hợp báo cáo nhìn thấy UFO xuất hiện phía trên các căn cứ quân sự ở Mỹ từ tháng 12/2022 - 6/2025.
Theo ước tính, khoảng 250 triệu con chuột được ghi nhận ở Vương quốc Anh. Một số con chuột to như mèo gây nhiều lo ngại, bao gồm mang theo mầm bệnh.
Vận khí thăng hoa, quý nhân phù trợ, tài lộc tuôn chảy như mưa, ba con giáp này sẽ trải qua tháng 7 Âm lịch đầy may mắn vượt bậc.
Magnetar là một dạng sao neutron đặc biệt với từ trường siêu mạnh, tạo nên nhiều hiện tượng bí ẩn và cực kỳ thú vị trong vũ trụ học.
Mèo cây châu Mỹ (Herpailurus yagouaroundi) là một loài mèo hoang dã ít được biết đến, mang đặc điểm ngoại hình kỳ lạ và tập tính đầy bí ẩn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/8, Sư Tử hôm nay có vận may về tài lộc, thu được lợi nhuận cao. Xử Nữ gặp quý nhân nhưng khéo léo mới tận dụng được cơ hội.
Tử vi dự đoán, trong 50 ngày tới, có 4 con giáp sẽ đón nhận may mắn dồn dập, hỷ thước báo tin vui, mở ra cánh cửa thành công và hạnh phúc viên mãn.
Grandidierite là một trong những khoáng vật hiếm và đẹp nhất thế giới, sở hữu màu sắc độc đáo cùng giá trị cao trong giới sưu tầm đá quý.
Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) là một loài rùa cạn quý hiếm, mang nhiều đặc điểm sinh học và văn hóa thú vị ít người biết đến.
Sau tháng 7 âm nhiều trắc trở, ba con giáp này sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, tình duyên rực rỡ.
Cáo tai dơi (Otocyon megalotis) là một loài động vật thú vị sống ở châu Phi, nổi bật với đôi tai khổng lồ cùng những đặc điểm sinh học độc đáo.
Xe tự hành Perseverance của NASA đã ghi lại hình ảnh một tảng đá trông giống mũ bảo hiểm thời Trung cổ trên bề mặt sao Hỏa.
Ngay từ đầu tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp này được cát tinh soi chiếu, tài lộc bùng nổ, sự nghiệp phát triển vượt bậc, phúc lộc song toàn.