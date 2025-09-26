Hà Nội

'Hot girl Tây Bắc' như nàng công chúa xé truyện bước ra ngoài đời

Cộng đồng trẻ

Được nhiều người biết đến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp "không góc chết", Karty Chang mới đây đốn tim người hâm mộ với loạt ảnh check-n bên hồ Gươm.

Trầm Phương
Nguyễn Thị Thảo Trang (biệt danh Karty Chang), "hot girl Tây Bắc" nổi tiếng sinh năm 2001, vừa khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi tung bộ ảnh mới tại Hà Nội với phong cách dịu dàng, trong trẻo như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh được đăng tải, Karty Chang diện một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, chất liệu ren và voan bồng bềnh, với những chi tiết bèo nhún, ren đắp tinh tế ở cổ và chân váy, tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. (Ảnh: FBNV)
Cô khoác ngoài chiếc áo cardigan dệt kim màu hồng phấn, làm tôn lên sự nữ tính, dịu dàng. Đôi giày búp bê cùng màu hồng ton-sur-ton càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu, yểu điệu. (Ảnh: FBNV)
Bối cảnh Hồ Gươm xanh mát, với thảm cỏ, hàng cây xanh rợp bóng và đặc biệt là những khóm hoa cẩm tú cầu, hoa nhiều màu sắc nở rộ, tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ, hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, mong manh của "hot girl Tây Bắc". (Ảnh: FBNV)
Những bức ảnh của Karty Chang không chỉ thu hút bởi nhan sắc rạng rỡ, làn da trắng hồng mà còn bởi thần thái tự nhiên, từ động tác nhẹ nhàng ngồi trên ghế gỗ, tạo hình trái tim dễ thương, cho đến ánh mắt mơ màng hướng về phía hồ nước. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh Tháp Rùa cổ kính hiện lên phía xa trong một bức ảnh càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn, nên thơ cho toàn bộ shoot hình. (Ảnh: FBNV)
Ở phần bình luận, nhiều người không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc của Karty Chang: "Xinh quá đi nàng ơi", "Xinh mê quá chị iu ưi", "Công chúa bước ra từ cổ tích". (Ảnh: FBNV)
Karty Chang không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, thu hút mà còn có phong cách thời trang đa dạng. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng được yêu thích với gu ăn mặc trẻ trung, sành điệu, đôi khi gợi cảm, quyến rũ khi diện bikini hay các trang phục ôm dáng, nhưng cũng có lúc duyên dáng, dịu dàng. (Ảnh: FBNV)
Sự linh hoạt trong phong cách cũng như sắc vóc nổi bật giúp cô trở thành một mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng săn đón. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Karty Chang #hot girl Tây Bắc #ảnh đẹp Hà Nội #thời trang nữ #công chúa cổ tích #ảnh mẫu nữ

