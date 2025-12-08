Hình thù kỳ quái của bức tượng đá thờ thần chết Xipe Totec

Hà Nội

Kho tri thức

Các chuyên gia bất ngờ tìm thấy bức tượng đá Xipe Totec, vị thần tượng trưng cho cái chết, sự sinh sôi, thịnh vượng và nông nghiệp.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong quá trình khai quật khảo cổ diễn ra tại Tehuacan, thuộc bang Puebla, Mexico, các chuyên gia đến từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico bất ngờ tìm thấy vật thể kỳ dị, quái đản. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Đó là một bức tượng đá hình đầu người quái dị, ước tính thuộc nền văn minh Popolocas (tồn tại từ năm 1.000 Sau Công Nguyên đến năm 1.260 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là bức tượng đá mô tả Xipe Totec. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Bức tượng đá mô tả Thần Chết Xipe Totec này cao khoảng 70 cm và nặng khoảng 200 kg. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Xipe Totec là một vị thần Aztec tượng trưng cho cái chết, sự sinh sôi, thịnh vượng và cả nông nghiệp. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Một nhóm bộ tộc bản địa được gọi là Popoloca chuyên tôn thờ vị thần Xipe Totec này. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các nhà khảo cổ học cho rằng, bức tượng đá này như một phần của nghi lễ thờ cúng tâm linh cổ xưa của người Popoloca. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
