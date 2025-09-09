Hà Nội

Hình ảnh thân thiết một thời của CEO Phạm Kim Dung và Thùy Tiên

Giải trí

Hình ảnh thân thiết một thời của CEO Phạm Kim Dung và Thùy Tiên

CEO Phạm Kim Dung và Thùy Tiên không ít lần xuất hiện bên nhau. Ngoài ra, Thùy Tiên từng thuộc công ty quản lý của doanh nhân Phạm Kim Dung.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, theo Znews, ngày 7/9, theo kết luận điều tra vụ án kẹo Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Thùy Tiên (phải) tội Lừa dối khách hàng. Ngoài ra, quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã xem xét vai trò, trách nhiệm của các cá nhân tại Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, đơn vị trực tiếp quản lý Thùy Tiên, trong đó có Tổng giám đốc Phạm Kim Dung và 3 người khác. Ảnh: Tiền Phong.
Cơ quan điều tra xác định Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc giúp Thùy Tiên ký hợp đồng né trách nhiệm. Do đó, hành vi của bà Phạm Kim Dung cùng 3 người còn lại không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án. Ảnh: Znews.
Theo Vietnamnet, vào ngày 19/5/2025, Thùy Tiên chính thức bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Lừa dối khách hàng. Ngay sau đó, Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng thông báo chấm dứt hợp đồng với Thùy Tiên từ ngày 20/5/2025. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
Ngày còn gắn bó với Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, Thùy Tiên thường xuyên xuất hiện bên doanh nhân Phạm Kim Dung. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tại Thái Lan vào tháng 12/2021. Tháng 1/2022, ‘bà trùm hoa hậu” đón Thùy Tiên sau khi người đẹp trở về nước. Ảnh: Dân Việt.
Thùy Tiên và bà Phạm Kim Dung diện áo dài trong một hoạt động vào tháng 1/2022. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
Tháng 2/2024, nhân dịp Tết Nguyên đán, Thùy Tiên và 'bà trùm hoa hậu' chụp bộ ảnh áo dài. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Tháng 6/2023, Thùy Tiên cùng bà Phạm Kim Dung đi trao quà từ thiện. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Bà Phạm Kim Dung không lên tiếng về scandal kẹo rau củ Kera của Thùy Tiên. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
#Phạm Kim Dung #CEO Phạm Kim Dung #doanh nhân Phạm Kim Dung #Thùy Tiên #bà trùm hoa hậu

