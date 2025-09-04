Giá vàng hôm nay 04/9: Vàng SJC lập đỉnh mới?

Giá vàng ngày 4/9/2025 trên thế giới và trong nước được dự báo tăng mạnh, lập đỉnh mới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 03/9, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 125,5 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 125,8 - 128,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126 - 129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng thế giới

Lúc 21h33 ngày 03/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.562,2 - 3.564,30 USD/ounce, tăng 30,5 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng giá mạnh, vượt xa mốc 3.500 USD/ounce.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, nhà đầu tư đang đổ xô mua vào vàng do tâm lý trú ẩn gia tăng, được tiếp sức bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất, cùng với những lo ngại ngày càng rõ rệt về mức độ độc lập của cơ quan này.

Các yếu tố củng cố sức hấp dẫn của vàng bao gồm những lo ngại về an ninh ở Trung Đông và giữa Nga - Ukraine, cùng với nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là các nước đang phát triển. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã liên tục bổ sung vàng vào dự trữ trong tháng thứ 9 liên tiếp vào tháng 7 vừa qua.