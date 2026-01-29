Hà Nội

Gia đình Văn Lâm - Xuân Son 'gây bão' với bức ảnh chung khung hình cực ấm áp

Mới đây, thủ môn Đặng Văn Lâm đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi chia sẻ hình ảnh buổi gặp gỡ thân mật giữa gia đình anh và gia đình tiền đạo Xuân Son.

Trong khung hình được chia sẻ, hai gia đình xuất hiện đầy rạng rỡ tại một căn hộ nơi Văn Lâm đang thi đấu cho CLB Ninh Bình. Không còn là những cầu thủ hết mình trên sân cỏ, cả Lâm "Tây" và Xuân Son đều hiện lên với hình ảnh những người đàn ông của gia đình, giản dị và gần gũi.
Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi người hâm mộ được thấy đầy đủ các thành viên của hai tổ ấm trong cùng một khung hình. Vợ của Đặng Văn Lâm - Yến Xuân và bà xã của Nguyễn Xuân Son cũng góp mặt, tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp và thân thiết.
Điểm nhấn của cuộc hội ngộ không chỉ nằm ở những bức hình đẹp mà còn ở dòng bình luận đầy tình cảm của tiền đạo gốc Brazil. Nguyễn Xuân Son đã viết: "I love your family my bro. I hope our children grow up together and that we're always together. I miss comments like this so much". (Tạm dịch: Tôi yêu gia đình của bạn, người anh em. Tôi hy vọng những đứa trẻ của chúng ta sẽ lớn lên cùng nhau và chúng ta sẽ luôn thân thiết như thế này. Tôi rất nhớ những dòng chia sẻ tình cảm như thế này).
Bên cạnh đó, trong các đoạn video và hình ảnh được Yến Xuân đăng tải, con trai của Đặng Văn Lâm và các nhóc tỳ nhà Xuân Son tỏ ra rất quấn quýt. Các bé cùng chơi đùa vui vẻ trên sàn nhà, tạo nên những khoảnh khắc "tan chảy" người xem.
Đây không phải lần đầu tiên gia đình Văn Lâm và Xuân Son có màn tương tác thân thiết. Tháng 9 năm ngoái, sau một trận so tài giữa CLB Ninh Bình và Thép Xanh Nam Định tại V-League 2025/26, Văn Lâm đã có động tác "xin vía" đá bóng giỏi khi vuốt chân Xuân Son rồi quay lên chạm vào chân con trai nhỏ.
Trước hành động hài hước của chàng "gấu Nga", Xuân Son vừa bế em bé vừa bật cười. Khoảnh khắc tương tác dễ thương này được Yến Xuân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.
Trước đó, trong cuộc hội ngộ cùng thầy Park Hang-seo cùng những người đồng đội, Đặng Văn Lâm cũng dẫn theo con trai nhỏ cùng bà xã.
Vợ chồng thủ môn Đặng Văn Lâm mới chào đón con trai đầu lòng vào tháng 2/2025, đặt tên là Đặng Lâm Minh.
Yến Xuân từng có lần đưa em bé đi cổ vũ chồng thi đấu. Hiện gia đình sinh sống ở một biệt thự tại Hưng Yên, sát Hà Nội.
