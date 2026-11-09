Gia cảnh của Hoa hậu Yến Trang - Phương Nghi - Khánh Linh

Hoa hậu Yến Trang có mẹ là giáo viên. Á hậu Khánh Linh nhận được sự ủng hộ của đông đảo người thân, còn mẹ là điểm tựa tinh thần của Á hậu Phương Nghi.

Bên cạnh nhan sắc, gia cảnh của Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi sau đêm chung kết cũng thu hút chú ý của nhiều khán giả.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang (giữa) cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh (trái) và Á hậu 2 Lê Phương Nghi (phải) sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Yến Trang sinh ra trong gia đình có bố mẹ khá nghiêm khắc

Theo Znews, mẹ của Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang là bà Nguyễn Ngọc Yến (sinh năm 1982), hiện là giáo viên cấp hai tại phường Yên Hòa, Hà Nội. Bố của người đẹp không làm trong ngành giáo dục mà hoạt động tự do.

Bà Ngọc Yến cho biết vợ chồng khá nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con. Tuy nhiên, cả hai thường thay phiên nhau trong cách ứng xử. Khi một người nhắc nhở hoặc trách mắng, người còn lại sẽ động viên, vỗ về con gái.

"Ngay từ nhỏ, tôi đã có cách dạy con khá nghiêm khắc. Tuy nhiên, trong sự nghiêm khắc ấy, mẹ luôn tìm hiểu tâm lý của con theo từng lứa tuổi. Khi con thi đại học hay thi vào lớp 10, đó đều là những thời điểm rất áp lực. Những lúc như vậy, tôi luôn cố gắng gần gũi, thấu hiểu và đồng hành để con hoàn thành tốt việc học", bà Ngọc Yến cho hay.

Từ nhỏ, Yến Trang đã có hai ước mơ là trở thành hoa hậu và nối nghiệp mẹ, làm giáo viên tiểu học. Trong 12 năm phổ thông, cô đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Người đẹp đỗ nguyện vọng 1 vào trường THPT Phan Đình Phùng, sau đó trúng tuyển ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Hoa hậu Yến Trang chụp ảnh cùng mẹ sau khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dân Việt.

Đáng chú ý, Yến Trang sớm có ý thức tự chủ tài chính. Cô từng làm gia sư để tự trang trải chi phí sinh hoạt, mua mỹ phẩm và chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Gia đình Hoa hậu Yến Trang chủ yếu hỗ trợ tinh thần, để cô tự quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Chia sẻ trên Dân Việt, bà Ngọc Yến cho biết Yến Trang hiện chưa có người yêu. Với chuyện tình cảm trong tương lai, bà tôn trọng lựa chọn riêng của con gái.

Á hậu Khánh Linh là cháu gái của diễn viên Quách Ngọc Ngoan

Theo Tiền Phong, ban đầu, mẹ của Trần Xuân Khánh Linh không đồng ý khi con gái bày tỏ mong muốn tham gia cuộc thi vì cho rằng cô không phù hợp với sân chơi sắc đẹp.

Tuy nhiên, sau khoảng 60 ngày đồng hành cùng cuộc thi, những câu chuyện Khánh Linh kể về các chuyến đi, hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những bài học kỹ năng khiến mẹ cô thay đổi suy nghĩ. Bà ví hành trình của con gái tại Hoa hậu Việt Nam như một "khóa học cao học về trải nghiệm cuộc sống".

Á hậu Trần Xuân Khánh Linh. Ảnh: FB Khánh Linh.

Khánh Linh từng chia sẻ về mối quan hệ thân thiết với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Theo Vietnamnet, cô gọi nam diễn viên là cậu và cho biết mẹ cùng các thành viên trong gia đình đều quý mến Quách Ngọc Ngoan. Trước thềm chung kết, Quách Ngọc Ngoan gọi điện động viên Khánh Linh, nhắn nhủ cô tự tin, học tập tốt và tin tưởng cô sẽ thành công.

Á hậu Lê Phương Nghi xem mẹ là điểm tựa tinh thần

Trong cuộc trò chuyện với Sinh viên Việt Nam, khi được hỏi về người phụ nữ truyền cảm hứng lớn nhất cuộc đời, Á hậu Lê Phương Nghi nhắc đến mẹ.

Người đẹp cho biết mẹ của cô không thường nói những lời hoa mỹ nhưng luôn âm thầm đứng sau các quyết định của con gái. Những lúc cô mệt mỏi hoặc hoài nghi bản thân, mẹ thường động viên bằng câu nói: "Cứ làm hết mình là được".

Á hậu Lê Phương Nghi duyên dáng trong tà áo dài trắng. Ảnh: FB Lê Phương Nghi.

Với người đẹp, sự ủng hộ của mẹ là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp cô thêm tự tin và dũng cảm bước qua những nỗi sợ.