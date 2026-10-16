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[GALLERY] Trấn Thành hoàn tất 3 dự án lớn, đưa vợ đi du lịch

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Trấn Thành hoàn tất 3 dự án lớn, đưa vợ đi du lịch

Sau lịch trình làm việc dày đặc, MC Trấn Thành dành thời gian cho bà xã và úp mở về điểm đến trong chuyến đi lần này.

Thu Cúc
MC Trấn Thành cho biết đã hoàn tất ghi hình ba dự án lớn trong cùng một tuần, gồm “Running man”, “Tinh hà say hi” và “Em 2027”. Khép lại lịch làm việc dày đặc, anh dự định đưa Hari Won đi du lịch để nghỉ ngơi. Ảnh: FB Trấn Thành.
MC Trấn Thành cho biết đã hoàn tất ghi hình ba dự án lớn trong cùng một tuần, gồm “Running man”, “Tinh hà say hi” và “Em 2027”. Khép lại lịch làm việc dày đặc, anh dự định đưa Hari Won đi du lịch để nghỉ ngơi. Ảnh: FB Trấn Thành.
Trấn Thành úp mở về điểm đến trong chuyến du lịch cùng Hari Won. Ảnh: FB Trấn Thành.
Trấn Thành úp mở về điểm đến trong chuyến du lịch cùng Hari Won. Ảnh: FB Trấn Thành.
Trên mạng xã hội, Trấn Thành và Hari Won thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Ảnh: FB Trấn Thành.
Trên mạng xã hội, Trấn Thành và Hari Won thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Ảnh: FB Trấn Thành.
Trấn Thành và Hari Won kết hôn năm 2016. Từ khi về chung nhà, cả hai thường đồng hành tại các sự kiện giải trí và chia sẻ những dấu mốc trong cuộc sống chung. Ảnh: FB Trấn Thành.
Trấn Thành và Hari Won kết hôn năm 2016. Từ khi về chung nhà, cả hai thường đồng hành tại các sự kiện giải trí và chia sẻ những dấu mốc trong cuộc sống chung. Ảnh: FB Trấn Thành.
Trấn Thành và Hari Won thường tương tác hài hước trên mạng xã hội, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống chung. Cách giao tiếp gần gũi cũng là một phần hình ảnh mà cặp đôi xây dựng trước công chúng. Ảnh: FB Trấn Thành.
Trấn Thành và Hari Won thường tương tác hài hước trên mạng xã hội, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống chung. Cách giao tiếp gần gũi cũng là một phần hình ảnh mà cặp đôi xây dựng trước công chúng. Ảnh: FB Trấn Thành.
Trong một chia sẻ nhân dịp sinh nhật Hari Won, Trấn Thành cho biết anh thường áp lực khi chọn quà cho vợ. Nam nghệ sĩ hài hước nói việc bà xã thêm một tuổi khiến anh lo lắng, bởi anh mong cô luôn trẻ khỏe để hai người đồng hành lâu dài. Ảnh: FB Trấn Thành.
Trong một chia sẻ nhân dịp sinh nhật Hari Won, Trấn Thành cho biết anh thường áp lực khi chọn quà cho vợ. Nam nghệ sĩ hài hước nói việc bà xã thêm một tuổi khiến anh lo lắng, bởi anh mong cô luôn trẻ khỏe để hai người đồng hành lâu dài. Ảnh: FB Trấn Thành.
Hari Won từng chia sẻ lời nhắn nhân dịp kỷ niệm 10 năm yêu nhau, gọi Trấn Thành là bạn đời, đồng chí và người bạn thân nhất cuộc đời. Ảnh: FB Trấn Thành.
Hari Won từng chia sẻ lời nhắn nhân dịp kỷ niệm 10 năm yêu nhau, gọi Trấn Thành là bạn đời, đồng chí và người bạn thân nhất cuộc đời. Ảnh: FB Trấn Thành.
Trong khi nam MC tiếp tục tham gia các dự án truyền hình, điện ảnh, Hari Won cũng duy trì hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Ảnh: FB Hari Won.
Trong khi nam MC tiếp tục tham gia các dự án truyền hình, điện ảnh, Hari Won cũng duy trì hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Ảnh: FB Hari Won.
Hari Won thường lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn đường nét gương mặt. Trấn Thành từng cho biết, Hari Won luôn được khen ngày càng trẻ trung. Nam MC cho rằng việc được yêu thương mỗi ngày giúp bà xã luôn rạng rỡ. Ảnh: FB Hari Won.
Hari Won thường lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn đường nét gương mặt. Trấn Thành từng cho biết, Hari Won luôn được khen ngày càng trẻ trung. Nam MC cho rằng việc được yêu thương mỗi ngày giúp bà xã luôn rạng rỡ. Ảnh: FB Hari Won.
Xem video Hari Won chia sẻ: "Tiền lương của tôi và anh Trấn Thành một trời một vực". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc
#Trấn Thành #Hari Won #du lịch #dự án #nghệ sĩ

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