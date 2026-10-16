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[GALLERY] Tesla Roadster mới tăng tốc 0-96 km/h chưa đến 1 giây, có thể bay

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tesla Roadster mới tăng tốc 0-96 km/h chưa đến 1 giây, có thể bay

CEO Tesla Elon Musk vừa giới thiệu Tesla Roadster mới hướng tới sản xuất thương mại, dự kiến bán ra năm 2028. Xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chưa đầy 1 giây.

Tâm Võ
CEO Tesla Elon Musk vừa giới thiệu phiên bản Tesla Roadster có thiết kế hướng tới sản xuất thương mại, dự kiến mở bán vào năm 2028. Để nhấn mạnh cam kết về tiến độ, Musk khẳng định lần này Roadster sẽ thực sự được đưa vào sản xuất. Tesla hiện đã mở cổng nhận đặt trước cho mẫu xe điện Roadster 2028 với hai phiên bản Performance và Thrust.
CEO Tesla Elon Musk vừa giới thiệu phiên bản Tesla Roadster có thiết kế hướng tới sản xuất thương mại, dự kiến mở bán vào năm 2028. Để nhấn mạnh cam kết về tiến độ, Musk khẳng định lần này Roadster sẽ thực sự được đưa vào sản xuất. Tesla hiện đã mở cổng nhận đặt trước cho mẫu xe điện Roadster 2028 với hai phiên bản Performance và Thrust.
Khách hàng cần đặt cọc ban đầu 5.000 USD, sau đó thanh toán thêm từ 45.000 đến 245.000 USD tùy phiên bản trong vòng 10 ngày kể từ khi đặt hàng. Tesla cũng quy định mỗi khách hàng chỉ được phân bổ tối đa một chiếc Roadster Thrust. Việc phân phối phiên bản này còn phụ thuộc vào quy định pháp luật và các yêu cầu pháp lý tại từng khu vực.
Khách hàng cần đặt cọc ban đầu 5.000 USD, sau đó thanh toán thêm từ 45.000 đến 245.000 USD tùy phiên bản trong vòng 10 ngày kể từ khi đặt hàng. Tesla cũng quy định mỗi khách hàng chỉ được phân bổ tối đa một chiếc Roadster Thrust. Việc phân phối phiên bản này còn phụ thuộc vào quy định pháp luật và các yêu cầu pháp lý tại từng khu vực.
Điểm gây chú ý nhất của Tesla Roadster 2028 chính là hệ thống động cơ đẩy sử dụng công nghệ từ SpaceX, cho phép xe đạt khả năng tăng tốc vượt trội và thậm chí có thể rời khỏi mặt đất. Theo thông tin trên website chính thức của Tesla, Roadster được trang bị hệ thống tạo lực hút đa chế độ kết hợp với các động cơ đẩy sử dụng khí lạnh, bố trí xung quanh thân xe.
Điểm gây chú ý nhất của Tesla Roadster 2028 chính là hệ thống động cơ đẩy sử dụng công nghệ từ SpaceX, cho phép xe đạt khả năng tăng tốc vượt trội và thậm chí có thể rời khỏi mặt đất. Theo thông tin trên website chính thức của Tesla, Roadster được trang bị hệ thống tạo lực hút đa chế độ kết hợp với các động cơ đẩy sử dụng khí lạnh, bố trí xung quanh thân xe.
Hệ thống này có thể hỗ trợ tăng tốc về phía trước, tạo lực đẩy theo phương thẳng đứng và điều khiển chuyển động xoay ngang. Tesla vì thế tuyên bố Roadster thực sự có khả năng bay. Tuy nhiên, khả năng này vẫn gây ra nhiều hoài nghi.
Hệ thống này có thể hỗ trợ tăng tốc về phía trước, tạo lực đẩy theo phương thẳng đứng và điều khiển chuyển động xoay ngang. Tesla vì thế tuyên bố Roadster thực sự có khả năng bay. Tuy nhiên, khả năng này vẫn gây ra nhiều hoài nghi.
Chris Rosales, phóng viên của Edmunds có mặt tại sự kiện ra mắt ở Texas, cho biết chiếc Roadster trình diễn khả năng bay thực chất được điều khiển từ xa và không có người ngồi bên trong. Đáng chú ý, chiếc xe còn nảy lên khi tiếp đất, tạo cảm giác như không được trang bị hệ thống treo thông thường.
Chris Rosales, phóng viên của Edmunds có mặt tại sự kiện ra mắt ở Texas, cho biết chiếc Roadster trình diễn khả năng bay thực chất được điều khiển từ xa và không có người ngồi bên trong. Đáng chú ý, chiếc xe còn nảy lên khi tiếp đất, tạo cảm giác như không được trang bị hệ thống treo thông thường.
Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng vận hành thực tế của một phương tiện vừa có thể chạy trên đường, vừa có thể bay. Không phải tất cả phiên bản Tesla Roadster đều được trang bị công nghệ này. Phiên bản tiêu chuẩn mang tên Performance được thiết kế để lưu thông hợp pháp trên đường bộ và không có hệ thống động cơ đẩy tên lửa.
Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng vận hành thực tế của một phương tiện vừa có thể chạy trên đường, vừa có thể bay. Không phải tất cả phiên bản Tesla Roadster đều được trang bị công nghệ này. Phiên bản tiêu chuẩn mang tên Performance được thiết kế để lưu thông hợp pháp trên đường bộ và không có hệ thống động cơ đẩy tên lửa.
Cùng với khả năng bay, Tesla Roadster còn gây chú ý bởi những thông số vận hành đặc biệt ấn tượng. Theo Tesla, hệ thống động cơ đẩy khí lạnh không chỉ hỗ trợ xe rời khỏi mặt đất mà còn giúp cải thiện đáng kể khả năng tăng tốc. Trong buổi ra mắt, Tesla ban đầu công bố Roadster có thể tăng tốc từ 0-60 mph (0-96,56 km/h) trong đúng một giây.
Cùng với khả năng bay, Tesla Roadster còn gây chú ý bởi những thông số vận hành đặc biệt ấn tượng. Theo Tesla, hệ thống động cơ đẩy khí lạnh không chỉ hỗ trợ xe rời khỏi mặt đất mà còn giúp cải thiện đáng kể khả năng tăng tốc. Trong buổi ra mắt, Tesla ban đầu công bố Roadster có thể tăng tốc từ 0-60 mph (0-96,56 km/h) trong đúng một giây.
Tuy nhiên, một đoạn video được trình chiếu sau đó cho thấy chiếc xe hoàn thành bài thử tăng tốc tương tự chỉ trong 0,81 giây. Nếu được xác nhận trong điều kiện thử nghiệm độc lập, đây sẽ là một trong những con số tăng tốc ấn tượng nhất từng được công bố đối với ôtô thương mại.
Tuy nhiên, một đoạn video được trình chiếu sau đó cho thấy chiếc xe hoàn thành bài thử tăng tốc tương tự chỉ trong 0,81 giây. Nếu được xác nhận trong điều kiện thử nghiệm độc lập, đây sẽ là một trong những con số tăng tốc ấn tượng nhất từng được công bố đối với ôtô thương mại.
Tesla cũng cho biết Roadster có thể đạt tốc độ tối đa trên 230 mph, tương đương hơn 370 km/h. Dù vậy, Elon Musk còn đặt mục tiêu cao hơn khi muốn phiên bản thương mại có thể đạt tốc độ bằng một nửa tốc độ âm thanh, tương đương hơn 617 km/h. Đây là mục tiêu cực kỳ tham vọng và hiện chưa có bằng chứng cho thấy Roadster phiên bản sản xuất có thể đạt được thông số này.
Tesla cũng cho biết Roadster có thể đạt tốc độ tối đa trên 230 mph, tương đương hơn 370 km/h. Dù vậy, Elon Musk còn đặt mục tiêu cao hơn khi muốn phiên bản thương mại có thể đạt tốc độ bằng một nửa tốc độ âm thanh, tương đương hơn 617 km/h. Đây là mục tiêu cực kỳ tham vọng và hiện chưa có bằng chứng cho thấy Roadster phiên bản sản xuất có thể đạt được thông số này.
So với bản concept được Tesla giới thiệu gần một thập kỷ trước, Roadster mới có diện mạo khác biệt đáng kể. Xe sở hữu thân hình thấp, kéo dài với những đường nét góc cạnh, gợi liên tưởng đến các mẫu siêu xe Lamborghini trong thập niên 1980. Một trong những điểm nhấn nổi bật là thiết kế cửa mở kiểu cắt kéo, góp phần tạo nên diện mạo thể thao và khác biệt.
So với bản concept được Tesla giới thiệu gần một thập kỷ trước, Roadster mới có diện mạo khác biệt đáng kể. Xe sở hữu thân hình thấp, kéo dài với những đường nét góc cạnh, gợi liên tưởng đến các mẫu siêu xe Lamborghini trong thập niên 1980. Một trong những điểm nhấn nổi bật là thiết kế cửa mở kiểu cắt kéo, góp phần tạo nên diện mạo thể thao và khác biệt.
Bên trong khoang lái, Tesla tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản nổi bật với ghế màu trắng, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn tích hợp phần lớn chức năng điều khiển và vô-lăng dạng yoke. Hãng chưa công bố nhiều thông tin chi tiết về cấu hình cơ khí của Roadster. Theo những thông số ban đầu, xe được kỳ vọng có phạm vi hoạt động khoảng 620 dặm, tương đương 998 km sau mỗi lần sạc đầy.
Bên trong khoang lái, Tesla tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản nổi bật với ghế màu trắng, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn tích hợp phần lớn chức năng điều khiển và vô-lăng dạng yoke. Hãng chưa công bố nhiều thông tin chi tiết về cấu hình cơ khí của Roadster. Theo những thông số ban đầu, xe được kỳ vọng có phạm vi hoạt động khoảng 620 dặm, tương đương 998 km sau mỗi lần sạc đầy.
Video: CEO Tesla Elon Musk vừa giới thiệu Tesla Roadster chạy điện mới.
Tâm Võ
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