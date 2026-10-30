[GALLERY] Tận thấy Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic tại Việt Nam, gần 3 tỷ đồng

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt lớn nhất của mẫu SUV Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic tại Việt Nam so với 2 phiên bản còn lại là hệ truyền động bên dưới nắp ca-pô.