Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Sao Việt chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Sao Việt chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Vy Oanh, Hieuthuhai, Emoura Phạm, Kiều Duy cùng nhiều sao Việt gửi lời chúc, thông điệp ý nghĩa đến một nửa thế giới nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ca sĩ Vy Oanh (phải) gửi lời chúc đến phụ nữ nhân ngày 20/10, đồng thời nhắn nhủ phái đẹp không ngừng học hỏi, độc lập trong suy nghĩ và tự chủ về tài chính. “Sự sang trọng của một người phụ nữ không nằm ở những gì cô ấy sở hữu, mà ở cách cô ấy làm chủ cuộc sống của mình”, nữ ca sĩ chia sẻ. Ảnh: FB Vy Oanh.
Ca sĩ Vy Oanh (phải) gửi lời chúc đến phụ nữ nhân ngày 20/10, đồng thời nhắn nhủ phái đẹp không ngừng học hỏi, độc lập trong suy nghĩ và tự chủ về tài chính. “Sự sang trọng của một người phụ nữ không nằm ở những gì cô ấy sở hữu, mà ở cách cô ấy làm chủ cuộc sống của mình”, nữ ca sĩ chia sẻ. Ảnh: FB Vy Oanh.
Bên cạnh lời chúc ngày 20/10 ý nghĩa, Vy Oanh còn hài hước nhắc đến những người đẹp xuất hiện trong bức ảnh đăng tải: “Mới đó mà các em hoa hậu trong hình đều đã lấy chồng, còn mỗi em là chưa.... làm mẹ chồng”. Ảnh: FB Vy Oanh.
Bên cạnh lời chúc ngày 20/10 ý nghĩa, Vy Oanh còn hài hước nhắc đến những người đẹp xuất hiện trong bức ảnh đăng tải: “Mới đó mà các em hoa hậu trong hình đều đã lấy chồng, còn mỗi em là chưa.... làm mẹ chồng”. Ảnh: FB Vy Oanh.
Á hậu Ánh Vương mong phụ nữ luôn được yêu thương, không chỉ trong ngày đặc biệt mà cả những ngày bình thường nhất. “Không cần lúc nào cũng mạnh mẽ hay chu toàn mọi thứ, đôi khi được sống bình yên và ở bên những người mình thương đã là hạnh phúc”, cô viết. Ảnh: FB Ánh Vương.
Á hậu Ánh Vương mong phụ nữ luôn được yêu thương, không chỉ trong ngày đặc biệt mà cả những ngày bình thường nhất. “Không cần lúc nào cũng mạnh mẽ hay chu toàn mọi thứ, đôi khi được sống bình yên và ở bên những người mình thương đã là hạnh phúc”, cô viết. Ảnh: FB Ánh Vương.
Hieuthuhai chúc mừng ngày 20/10 bằng bài đăng hài hước, liệt kê hàng loạt từ ngữ dành cho phụ nữ như “xinh”, “đẹp”, “đẳng cấp”, “dễ thương”, “dịu dàng”, “ngọt ngào”, “bé yêu”, “mặt trời" và “kỳ quan thế giới”. Anh gửi lời cảm ơn đến nửa kia của thế giới vì đã khiến cuộc sống trở nên dịu dàng, nhiều màu sắc hơn. Ảnh: FB Hieuthuhai.
Hieuthuhai chúc mừng ngày 20/10 bằng bài đăng hài hước, liệt kê hàng loạt từ ngữ dành cho phụ nữ như “xinh”, “đẹp”, “đẳng cấp”, “dễ thương”, “dịu dàng”, “ngọt ngào”, “bé yêu”, “mặt trời" và “kỳ quan thế giới”. Anh gửi lời cảm ơn đến nửa kia của thế giới vì đã khiến cuộc sống trở nên dịu dàng, nhiều màu sắc hơn. Ảnh: FB Hieuthuhai.
Kiều Duy dành lời chúc đầu tiên trong ngày 20/10 cho mẹ, người mà cô gọi là người phụ nữ đặc biệt nhất trong lòng. Nàng hậu còn cảm ơn mẹ vì luôn yêu thương, che chở và là điểm tựa bình yên. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy dành lời chúc đầu tiên trong ngày 20/10 cho mẹ, người mà cô gọi là người phụ nữ đặc biệt nhất trong lòng. Nàng hậu còn cảm ơn mẹ vì luôn yêu thương, che chở và là điểm tựa bình yên. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy cũng gửi lời chúc đến bà Phạm Kim Dung, người truyền cho cô nhiều cảm hứng trong công việc và cuộc sống. Cô đồng thời chúc tất cả phụ nữ xinh đẹp, vui vẻ và được yêu thương thật nhiều. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy cũng gửi lời chúc đến bà Phạm Kim Dung, người truyền cho cô nhiều cảm hứng trong công việc và cuộc sống. Cô đồng thời chúc tất cả phụ nữ xinh đẹp, vui vẻ và được yêu thương thật nhiều. Ảnh: FB Kiều Duy.
BTV Hoài Anh bày tỏ quan niệm về sức hút riêng của phụ nữ nhân ngày 20/10. Cô cho rằng mỗi người nên giữ cho mình một chút bí ẩn, bởi điều đó có thể khơi gợi sự tò mò và tạo nên sức hấp dẫn. “Chúc mỗi người phụ nữ là một thế giới bí ẩn và đầy quyến rũ!”, Hoài Anh viết. Ảnh: FB Hoài Anh.
BTV Hoài Anh bày tỏ quan niệm về sức hút riêng của phụ nữ nhân ngày 20/10. Cô cho rằng mỗi người nên giữ cho mình một chút bí ẩn, bởi điều đó có thể khơi gợi sự tò mò và tạo nên sức hấp dẫn. “Chúc mỗi người phụ nữ là một thế giới bí ẩn và đầy quyến rũ!”, Hoài Anh viết. Ảnh: FB Hoài Anh.
Emoura Phạm dành lời tri ân đến những người phụ nữ đã yêu thương, đồng hành và âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cô. Người đẹp đặc biệt cảm ơn mẹ vì luôn tin tưởng, ủng hộ và là chỗ dựa để cô yên tâm bước tiếp trên hành trình của mình. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Emoura Phạm dành lời tri ân đến những người phụ nữ đã yêu thương, đồng hành và âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cô. Người đẹp đặc biệt cảm ơn mẹ vì luôn tin tưởng, ủng hộ và là chỗ dựa để cô yên tâm bước tiếp trên hành trình của mình. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Emoura Phạm cũng gửi lời chúc đến bà Phạm Kim Dung và tất cả phụ nữ luôn được trân trọng, yêu thương và sống rực rỡ theo cách riêng. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Emoura Phạm cũng gửi lời chúc đến bà Phạm Kim Dung và tất cả phụ nữ luôn được trân trọng, yêu thương và sống rực rỡ theo cách riêng. Ảnh: FB Emoura Phạm.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy gửi lời chúc đến mẹ và tất cả phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cô mong mọi người luôn xinh đẹp, tự tin, được yêu thương và trân trọng. “Mong rằng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày thật dịu dàng, ngập tràn niềm vui và những điều tốt đẹp”, người đẹp chia sẻ. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy gửi lời chúc đến mẹ và tất cả phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cô mong mọi người luôn xinh đẹp, tự tin, được yêu thương và trân trọng. “Mong rằng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày thật dịu dàng, ngập tràn niềm vui và những điều tốt đẹp”, người đẹp chia sẻ. Ảnh: FB Tiểu Vy.
MC Thanh Mai gửi lời cảm ơn đến những người phụ nữ đã mang lại sự ấm áp cho cuộc sống của cô, từ bạn thân, đồng nghiệp đến những người chị đi trước luôn sẵn lòng chỉ dạy. Nữ MC chúc chị em có ngày 20/10 rực rỡ, được yêu thương và có nhiều niềm vui. Ảnh: FB Thanh Mai.
MC Thanh Mai gửi lời cảm ơn đến những người phụ nữ đã mang lại sự ấm áp cho cuộc sống của cô, từ bạn thân, đồng nghiệp đến những người chị đi trước luôn sẵn lòng chỉ dạy. Nữ MC chúc chị em có ngày 20/10 rực rỡ, được yêu thương và có nhiều niềm vui. Ảnh: FB Thanh Mai.
Xem video: "Hoa hậu Emoura Phạm trình diễn trang phục dạ hội khi thi quốc tế". Nguồn Sen Vàng
Thu Cúc (tổng hợp)
#Vy Oanh #Hieuthuhai #Emoura Phạm #Kiều Duy #ngày 20 10

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT