Hà Nội có 3 trận địa pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bổ sung Hồ Văn Quán vào danh sách trận địa pháo hoa tối 10/10, bên cạnh Hồ Gươm và Hồ Tây nâng tổng số lên 3 điểm, đồng loạt khai hỏa từ 21h.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 trận địa gồm khu vực trước Bưu điện Hà Nội, khu vực phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây và hồ Văn Quán.

Theo phương án được cập nhật, thành phố bổ sung trận địa pháo hoa tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông, nâng tổng số trận địa bắn pháo hoa trong đêm 10/10 lên 3. Các trận địa sẽ đồng loạt khai hỏa từ 21h đến 21h15 ngày 10/10.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 trận địa.

Tại trận địa hồ Văn Quán có gần 800 đơn vị pháo hoa, gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật. Màn trình diễn được thiết kế để khai thác không gian mặt nước và cảnh quan ven hồ, tạo các hiệu ứng ánh sáng đa tầng.

Việc bổ sung trận địa tại hồ Văn Quán giúp người dân khu vực Hà Đông và các địa bàn lân cận có thêm địa điểm thuận lợi để theo dõi màn pháo hoa trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tại khu vực trung tâm, trận địa số 1 được bố trí trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, hướng ra không gian Hồ Gươm. Theo phương án, trận địa này gồm 1.725 quả pháo nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật.

Màn trình diễn tại khu vực Hồ Gươm kết hợp nhiều loại pháo hoa và hỏa thuật, tạo hiệu ứng ánh sáng trên không gian mặt nước và cảnh quan khu vực trung tâm thành phố.

Trận địa số 2 được bố trí tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ. Tại đây sử dụng pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật.

Màn trình diễn tại khu vực Hồ Gươm kết hợp nhiều loại pháo hoa và hỏa thuật, tạo hiệu ứng ánh sáng trên không gian mặt nước và cảnh quan khu vực trung tâm thành phố.

Theo phương án, trận địa Hồ Tây có 1.800 quả pháo nổ tầm cao, 475 quả pháo nổ tầm thấp, 200 quả pháo nổ nước và 900 giàn hỏa thuật. Trong đó, pháo nổ nước và hỏa thuật được bố trí trên mặt Hồ Tây, tạo hiệu ứng kết hợp giữa ánh sáng trên mặt nước và trên không.

Tổng cộng, 3 trận địa sử dụng gần 7.000 đơn vị pháo hoa và hỏa thuật. Các màn trình diễn được thực hiện đồng thời từ 21h ngày 10/10 và kéo dài 15 phút.

Việc bố trí 3 trận địa tại khu vực trung tâm, phía Tây và phía Tây Nam thành phố giúp mở rộng không gian thưởng thức pháo hoa, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và tổ chức giao thông tại khu vực các trận địa. Người dân đến xem pháo hoa cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, lựa chọn vị trí phù hợp và không dừng, đỗ phương tiện tại những khu vực cấm hoặc gây cản trở giao thông.

Màn pháo hoa tại Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán là một trong những hoạt động điểm nhấn trong chuỗi chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp 10/10.