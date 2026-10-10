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Xã hội

Người dân Hà Nội xem bắn pháo hoa ở đâu tối nay?

21h tối nay (10/10), Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô tại hồ Gươm, hồ Tây và hồ Văn Quán.

Thiên Tuấn

Theo kế hoạch của Hà Nội về tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), thành phố sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 10/10.

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Ảnh minh hoạ.

Là điểm nhấn trung tâm của chuỗi sự kiện, trận địa số 1 đặt trước khu vực Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm) với 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước.

Khu vực phố đi bộ là một trong những vị trí thuận lợi để người dân xem pháo hoa tại điểm này. Dọc khu vực này có nhiều quán cà phê, nhà hàng sở hữu tầm nhìn hướng hồ, phù hợp với những người muốn kết hợp thưởng thức ẩm thực và ngắm pháo hoa trong không gian trung tâm thành phố.

Những quán bar, khách sạn trên tầng cao tại khu vực phố Cầu Gỗ, Bảo Khánh, Hàng Dầu cũng là lựa chọn dành cho người muốn quan sát pháo hoa từ trên cao ở khu vực hồ Gươm.

Trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp.

Lần đầu tiên, người dân được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ Tây, tạo nên vũ điệu ánh sáng trên sóng nước.

Khu vực Tây Hồ, Quảng Khánh, các tuyến đường ven hồ như Quảng Khánh, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi… là những vị trí thuận lợi người dân xem pháo hoa tại điểm này.

Trận địa số 3 tại hồ Văn Quán (phường Hà Đông) được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng. Trận địa này có gần 800 đơn vị pháo hoa gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật.

Tại đây, khu vực hồ Văn Quán có không gian mở với công viên và các tuyến đường dạo quanh hồ, thuận tiện cho người dân tập trung theo dõi pháo hoa.

Mời quý độc giả xem video: Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong.
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Ảnh minh hoạ.
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