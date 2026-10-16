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[GALLERY] Đàm Vĩnh Hưng xây nhà mới, sống bình yên bên con trai

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Đàm Vĩnh Hưng xây nhà mới, sống bình yên bên con trai

Sau khi rời căn biệt thự gắn bó 17 năm, Đàm Vĩnh Hưng xây dựng nơi ở mới, chú trọng không gian học tập và sinh hoạt của con trai.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng)
Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp theo dõi quá trình thi công biệt thự mới tại TP HCM. Theo Vietnamnet, công trình đang ở giai đoạn làm móng, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027.
Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp theo dõi quá trình thi công biệt thự mới tại TP HCM. Theo Vietnamnet, công trình đang ở giai đoạn làm móng, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027.
Đàm Vĩnh Hưng cho biết quá trình xây nhà phát sinh nhiều vấn đề ngoài dự kiến, khiến anh phải điều chỉnh kế hoạch. “Mọi dự tính dọn vào trước Tết đều không thành nên tôi đành phải chấp nhận đến tận tháng 5/2027 sẽ về nhà mới”, anh nói.
Đàm Vĩnh Hưng cho biết quá trình xây nhà phát sinh nhiều vấn đề ngoài dự kiến, khiến anh phải điều chỉnh kế hoạch. “Mọi dự tính dọn vào trước Tết đều không thành nên tôi đành phải chấp nhận đến tận tháng 5/2027 sẽ về nhà mới”, anh nói.
Biệt thự mới của Đàm Vĩnh Hưng được thiết kế theo phong cách hiện đại, với các tầng giật cấp, mái dốc màu xám, tường ốp đá sáng màu và nhiều mảng kính lớn. Cây xanh được bố trí từ sân vườn đến ban công và mái nhà, tạo sự kết nối với thiên nhiên.
Biệt thự mới của Đàm Vĩnh Hưng được thiết kế theo phong cách hiện đại, với các tầng giật cấp, mái dốc màu xám, tường ốp đá sáng màu và nhiều mảng kính lớn. Cây xanh được bố trí từ sân vườn đến ban công và mái nhà, tạo sự kết nối với thiên nhiên.
Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều tâm huyết cho không gian sống của con trai Polo Huỳnh. Nam ca sĩ chú trọng bố trí phòng học, phòng chơi và phòng ngủ phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của bé.
Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều tâm huyết cho không gian sống của con trai Polo Huỳnh. Nam ca sĩ chú trọng bố trí phòng học, phòng chơi và phòng ngủ phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của bé.
Theo Tiền Phong, lý do Đàm Vĩnh Hưng quyết định bán căn biệt thự cũ gắn bó 17 năm là muốn con trai đi học gần nhà hơn. Nam ca sĩ từng chia sẻ không muốn Polo phải thức từ 6h sáng rồi tiếp tục ngủ trên xe cả tiếng mới đến trường.
Theo Tiền Phong, lý do Đàm Vĩnh Hưng quyết định bán căn biệt thự cũ gắn bó 17 năm là muốn con trai đi học gần nhà hơn. Nam ca sĩ từng chia sẻ không muốn Polo phải thức từ 6h sáng rồi tiếp tục ngủ trên xe cả tiếng mới đến trường.
Tháng 2/2026, Đàm Vĩnh Hưng khai trương quán cà phê tại TP HCM. Theo Dân Việt. Không gian quán mang phong cách Indochine, kết hợp nét hoài cổ với cách bài trí riêng của nam ca sĩ.
Tháng 2/2026, Đàm Vĩnh Hưng khai trương quán cà phê tại TP HCM. Theo Dân Việt. Không gian quán mang phong cách Indochine, kết hợp nét hoài cổ với cách bài trí riêng của nam ca sĩ.
Đàm Vĩnh Hưng đầu tư vào mặt bằng, cải tạo và thiết kế nội, ngoại thất cho quán cà phê. Hơn 200 nghệ sĩ, bạn bè cùng đông đảo người hâm mộ đã đến chúc mừng trong ngày khai trương. Anh cũng trực tiếp đón khách và giao lưu tại quán.
Đàm Vĩnh Hưng đầu tư vào mặt bằng, cải tạo và thiết kế nội, ngoại thất cho quán cà phê. Hơn 200 nghệ sĩ, bạn bè cùng đông đảo người hâm mộ đã đến chúc mừng trong ngày khai trương. Anh cũng trực tiếp đón khách và giao lưu tại quán.
Dù mở rộng kinh doanh, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định không ngừng ca hát.
Dù mở rộng kinh doanh, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định không ngừng ca hát.
Nam ca sĩ cho biết lịch biểu diễn vẫn kín, chủ yếu vào cuối tuần. Việc kinh doanh cà phê được triển khai song song với hoạt động nghệ thuật.
Nam ca sĩ cho biết lịch biểu diễn vẫn kín, chủ yếu vào cuối tuần. Việc kinh doanh cà phê được triển khai song song với hoạt động nghệ thuật.
Xem video: "Đàm Vĩnh Hưng song ca với học trò Hoài Lâm". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng)
#Đàm Vĩnh Hưng #biệt thự mới #xây dựng nhà #con trai

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