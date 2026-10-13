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Xã hội

EVNHANOI đảm bảo cung cấp điện an toàn cho kỳ họp Quốc hội

EVNHANOI đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và chất lượng phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

PV

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và chất lượng phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, diễn ra từ ngày 17/10 ÷ ngày 21/11/2026 tại Nhà Quốc hội và các địa điểm phục vụ đại biểu trên địa bàn Thủ đô.

Theo phương án, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Đợt 1 diễn ra từ ngày 17/10 ÷ 13/11/2026; đợt 2 từ ngày 19/11 ÷ 21/11/2026. EVNHANOI đặt mục tiêu bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng chất lượng điện năng cho các điểm phục vụ kỳ họp, đồng thời bảo đảm điện cho Nhà Quốc hội, Hội trường Ba Đình, trụ sở Văn phòng Quốc hội, các khách sạn, nhà khách phục vụ đại biểu, cơ quan thông tin đại chúng và các địa điểm phục vụ hoạt động liên quan.

Theo dự báo trong phương án, phụ tải cực đại của Hà Nội trong thời gian này khoảng 4.966 MW, sản lượng điện cực đại khoảng 100 triệu kWh/ngày. Để chủ động trong mọi tình huống, EVNHANOI không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện để cải tạo, nâng cấp lưới điện cao, trung, hạ thế cấp cho các điểm đảm bảo điện trong thời gian diễn ra kỳ họp. Các địa điểm đặc biệt quan trọng được bố trí hai nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện, UPS làm nguồn dự phòng.

Diễn tập theo phương án cung ứng điện

Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình là trọng điểm được EVNHANOI đặc biệt chú trọng. Công trình được cấp điện từ trạm biến áp Nhà Quốc hội với hệ thống máy biến áp công suất lớn, sử dụng các nguồn cấp trung áp từ các trạm 110kV. Bên cạnh nguồn điện lưới, hệ thống dự phòng gồm 4 máy phát điện diesel công suất 2.000 kVA, cấp điện cho các khu vực của tòa nhà thông qua hệ thống chuyển nguồn tự động ATS. Hệ thống UPS tại Nhà Quốc hội cũng được bố trí để duy trì nguồn điện cho các phụ tải quan trọng.

Để phương án được triển khai đồng bộ, EVNHANOI yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện hệ thống điện, xử lý ngay các tồn tại có nguy cơ ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện; chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư dự phòng, máy phát điện và các phương tiện phục vụ xử lý tình huống. Các đơn vị quản lý lưới điện tăng cường kiểm tra trạm biến áp, đường dây cấp điện cho các trọng điểm, đồng thời tuần tra hành lang tuyến để phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành.

Rà soát hành lang lưới điện tại khu vực Nhà Quốc hội

Công tác kiểm tra trạm biến áp, đường dây trung và hạ thế cũng được tăng cường; đồng thời chuẩn bị thiết bị, vật tư dự phòng, máy phát điện và các bộ đàm, pin dự phòng để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Trong suốt thời gian kỳ họp, các đơn vị thuộc EVNHANOI tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ, đặc biệt tại những địa bàn có các hoạt động phục vụ kỳ họp.

Song song với công tác vận hành, EVNHANOI tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và an ninh tại các khu vực trọng yếu. Tổng công ty tổ chức kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị; đồng thời bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc, đường truyền phục vụ điều hành và mạng máy tính hoạt động ổn định, tổ chức trực 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.

Với phương án cấp điện nhiều lớp, nguồn chính - nguồn dự phòng, hệ thống máy phát, UPS và ATS cùng lực lượng trực vận hành 24/24 giờ, EVNHANOI chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và các hoạt động liên quan trên địa bàn Thủ đô.

#EVNHANOI #ĐIỆN HÀ NỘI #ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

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