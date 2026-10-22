Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Erik kể chuyện đồng hành cùng Đức Phúc trong lần ‘dao kéo’ thứ hai

Erik tiết lộ từng được Đức Phúc tâm sự trước cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên và trực tiếp chăm sóc đàn anh trong lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, Erik vừa chia sẻ bản thân trực tiếp đồng hành cùng Đức Phúc trong lần phẫu thuật thẩm mỹ mới đây. “Nhìn anh đau đớn không ngủ được mà xót ghê”, Erik viết. Dù lo lắng, anh tôn trọng lựa chọn của Đức Phúc và mong mọi việc diễn ra thuận lợi.

Nhân dịp này, Erik cũng kể lại câu chuyện khiến tình bạn giữa hai người trở nên thân thiết hơn.

Erik cho biết anh và Đức Phúc quen nhau từ năm 2016, khi cùng tham gia một tiết mục biểu diễn trong chương trình giải trí. Ấn tượng ban đầu của Erik về đàn anh là một người dễ thương, vui tính và có ngoại hình đặc biệt.

Sau lần gặp gỡ đó, hai người ít có dịp tiếp xúc vì một người sống ở Hà Nội, người còn lại ở TP HCM. Mối quan hệ chỉ thực sự thân thiết khi Đức Phúc chủ động gọi điện cho Erik để tâm sự về quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

Khi được Đức Phúc hỏi ý kiến, Erik quan tâm trước hết đến sức khỏe của đàn anh, đặc biệt là khả năng đáp ứng việc thực hiện nhiều can thiệp cùng lúc. Đức Phúc sau đó trả lời: “Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi!”.

Erik hoàn toàn ủng hộ quyết định của người anh thân thiết. Sau cuộc gọi, nam ca sĩ cảm nhận được sự tin tưởng mà Đức Phúc dành cho mình. Tình bạn giữa hai người từ đó ngày càng gắn bó. Sau này, cả hai cùng Hòa Minzy trở thành những người bạn thân thiết trong nhóm Hoa Dâm Bụt.

Erik cũng nhắn nhủ đàn anh hãy luôn tự tin và yêu bản thân ở bất kỳ diện mạo nào. Erik viết: “Anh đã rất đẹp rồi và quan trọng dù anh có sửa ngoại hình nhưng giọng hát và tâm hồn của anh thì luôn luôn đẹp và trong sáng, không bao giờ mất đi”.

phuc0.jpg
Erik (phải) đồng hành cùng Đức Phúc trong lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai. Ảnh: FB Đức Phúc, Erik.

Hòa Minzy cũng chia sẻ cảm xúc khi biết đàn em quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ hai. Nữ ca sĩ cho biết ban đầu cô không tin Đức Phúc thực sự đi phẫu thuật vì nghĩ anh vừa đùa vừa nói thật. Chỉ đến khi nhận được cuộc gọi video, cô mới biết chuyện là thật.

“Chị đã từng nghe em kể về việc đi làm mặt nó vất vả, đau đớn ra sao, nên chị lúc nào cũng nói không cần làm gì nữa cả”, Hòa Minzy viết. Nữ ca sĩ từng khuyên Đức Phúc không cần tiếp tục can thiệp ngoại hình vì cho rằng tình cảm khán giả dành cho nam ca sĩ không chỉ đến từ diện mạo. “Chị cười cười cho em thoải mái chứ thật tâm là chị xót lắm”, cô chia sẻ.

Dù lo lắng, Hòa Minzy vẫn vui khi Đức Phúc cảm thấy tự tin hơn. Cô cũng tiết lộ đàn em thường xuyên xem các video do khán giả quay tại sự kiện để theo dõi hình ảnh của mình trên máy quay.

hoa.jpg
Hòa Minzy động viên Đức Phúc sau khi đàn em trải qua lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai. Ảnh: FB Đức Phúc.

Trước chia sẻ của người chị thân thiết, Đức Phúc bày tỏ rằng ban đầu anh chưa tin lời khen của Hòa Minzy. Nam ca sĩ hài hước viết: “Mấy hôm làm video call cho chị cả xong chị cả khen trộm vía hot boy vẫn chưa tin (tại bình thường chị cả hay trêu ý mọi người)”.

Sau khi đọc bài viết của Hòa Minzy, Đức Phúc tin đàn chị thực sự khen mình. Nam ca sĩ còn đùa rằng hiện tại anh là người đẹp nhất trong ba thành viên Hoa Dâm Bụt.

Xem video ca sĩ Đức Phúc chiến thắng Intervision 2025. Nguồn Vietnamnet
#Erik #Đức Phúc #phẫu thuật thẩm mỹ #tình bạn #Hòa Minzy

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Hòa Minzy phản ứng ra sao khi Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ lần 2?

Hòa Minzy cho biết cô vừa lo lắng cho Đức Phúc, vừa vui khi đàn em tự tin hơn với diện mạo mới.

Trên trang cá nhân, Đức Phúc vừa chia sẻ ba dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời, tương ứng với các năm 2015, 2017 và 2026. Năm 2015, nam ca sĩ ở tuổi 18. Đến năm 2017, khi 20 tuổi, anh trải qua lần thay đổi ngoại hình đầu tiên và giảm 15 kg. Sau 9 năm, Đức Phúc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ hai ở tuổi 30.

phuc1.jpg
Đức Phúc qua ba dấu mốc thay đổi ngoại hình vào các năm 2015, 2017 và 2026. Ảnh: FB Đức Phúc.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Hương Tràm - Vũ Thảo My - Đức Phúc thay đổi thế nào sau Giọng hát Việt?

Hơn 10 năm sau khi bước ra từ Giọng hát Việt, Hương Tràm, Vũ Thảo My và Đức Phúc đều có những ngã rẽ riêng, ghi dấu bằng các cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp.

Hương Tràm liên tiếp ghi dấu với dự án mới

Năm 2012, Hương Tràm trở thành quán quân đầu tiên của Giọng hát Việt khi mới 17 tuổi. Theo Znews, ngay từ vòng Giấu mặt, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã chinh phục khán giả bằng chất giọng nội lực. Phần trình diễn "I will always love you" của Hương Tràm đến nay vẫn được xem là một trong những tiết mục đáng nhớ nhất lịch sử chương trình.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Đức Phúc tiết lộ về chuyện tình của Hòa Minzy

Đức Phúc - Erik hào hứng dự đoán ngày cưới của Hòa Minzy, mong chờ khoảnh khắc cô bước vào lễ đường trong ngày trọng đại.

Sau khi Hòa Minzy công khai người yêu, Đức Phúc nhanh chóng chia sẻ về chuyện tình của đàn chị. Nam ca sĩ cho biết, anh có thể cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của nữ ca sĩ khi cô nhắc về người đàn ông của mình.

Theo Đức Phúc, Hòa Minzy từng kể về sự quan tâm, chăm sóc và những điều nhỏ bé mà Văn Cương dành cho cô. Đức Phúc cùng Erik cũng được nghe đàn chị chia sẻ về khoảnh khắc cô cảm nhận Văn Cương thật sự nghiêm túc khi muốn tìm hiểu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới