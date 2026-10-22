Erik kể chuyện đồng hành cùng Đức Phúc trong lần ‘dao kéo’ thứ hai

Erik tiết lộ từng được Đức Phúc tâm sự trước cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên và trực tiếp chăm sóc đàn anh trong lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai.

Trên trang cá nhân, Erik vừa chia sẻ bản thân trực tiếp đồng hành cùng Đức Phúc trong lần phẫu thuật thẩm mỹ mới đây. “Nhìn anh đau đớn không ngủ được mà xót ghê”, Erik viết. Dù lo lắng, anh tôn trọng lựa chọn của Đức Phúc và mong mọi việc diễn ra thuận lợi.

Nhân dịp này, Erik cũng kể lại câu chuyện khiến tình bạn giữa hai người trở nên thân thiết hơn.

Erik cho biết anh và Đức Phúc quen nhau từ năm 2016, khi cùng tham gia một tiết mục biểu diễn trong chương trình giải trí. Ấn tượng ban đầu của Erik về đàn anh là một người dễ thương, vui tính và có ngoại hình đặc biệt.

Sau lần gặp gỡ đó, hai người ít có dịp tiếp xúc vì một người sống ở Hà Nội, người còn lại ở TP HCM. Mối quan hệ chỉ thực sự thân thiết khi Đức Phúc chủ động gọi điện cho Erik để tâm sự về quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

Khi được Đức Phúc hỏi ý kiến, Erik quan tâm trước hết đến sức khỏe của đàn anh, đặc biệt là khả năng đáp ứng việc thực hiện nhiều can thiệp cùng lúc. Đức Phúc sau đó trả lời: “Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi!”.

Erik hoàn toàn ủng hộ quyết định của người anh thân thiết. Sau cuộc gọi, nam ca sĩ cảm nhận được sự tin tưởng mà Đức Phúc dành cho mình. Tình bạn giữa hai người từ đó ngày càng gắn bó. Sau này, cả hai cùng Hòa Minzy trở thành những người bạn thân thiết trong nhóm Hoa Dâm Bụt.

Erik cũng nhắn nhủ đàn anh hãy luôn tự tin và yêu bản thân ở bất kỳ diện mạo nào. Erik viết: “Anh đã rất đẹp rồi và quan trọng dù anh có sửa ngoại hình nhưng giọng hát và tâm hồn của anh thì luôn luôn đẹp và trong sáng, không bao giờ mất đi”.

Erik (phải) đồng hành cùng Đức Phúc trong lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai. Ảnh: FB Đức Phúc, Erik.

Hòa Minzy cũng chia sẻ cảm xúc khi biết đàn em quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ hai. Nữ ca sĩ cho biết ban đầu cô không tin Đức Phúc thực sự đi phẫu thuật vì nghĩ anh vừa đùa vừa nói thật. Chỉ đến khi nhận được cuộc gọi video, cô mới biết chuyện là thật.

“Chị đã từng nghe em kể về việc đi làm mặt nó vất vả, đau đớn ra sao, nên chị lúc nào cũng nói không cần làm gì nữa cả”, Hòa Minzy viết. Nữ ca sĩ từng khuyên Đức Phúc không cần tiếp tục can thiệp ngoại hình vì cho rằng tình cảm khán giả dành cho nam ca sĩ không chỉ đến từ diện mạo. “Chị cười cười cho em thoải mái chứ thật tâm là chị xót lắm”, cô chia sẻ.

Dù lo lắng, Hòa Minzy vẫn vui khi Đức Phúc cảm thấy tự tin hơn. Cô cũng tiết lộ đàn em thường xuyên xem các video do khán giả quay tại sự kiện để theo dõi hình ảnh của mình trên máy quay.

Hòa Minzy động viên Đức Phúc sau khi đàn em trải qua lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai. Ảnh: FB Đức Phúc.

Trước chia sẻ của người chị thân thiết, Đức Phúc bày tỏ rằng ban đầu anh chưa tin lời khen của Hòa Minzy. Nam ca sĩ hài hước viết: “Mấy hôm làm video call cho chị cả xong chị cả khen trộm vía hot boy vẫn chưa tin (tại bình thường chị cả hay trêu ý mọi người)”.

Sau khi đọc bài viết của Hòa Minzy, Đức Phúc tin đàn chị thực sự khen mình. Nam ca sĩ còn đùa rằng hiện tại anh là người đẹp nhất trong ba thành viên Hoa Dâm Bụt.