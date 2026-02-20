Hà Nội

Đặc sản gói rơm khô giòn sần sật, món ngon lạ miệng của miền đất võ

Du lịch

Đặc sản gói rơm khô giòn sần sật, món ngon lạ miệng của miền đất võ

Tré - đặc sản gói rơm khô của Gia Lai gây tò mò bởi cách làm mộc mạc, lên men tự nhiên, vị chua nhẹ, giòn sần sật, ăn một lần là nhớ mãi.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nếu đã một lần rong ruổi dải đất miền Trung, hẳn du khách khó quên hương vị mộc mạc mà lạ miệng của tré món đặc sản dân dã gắn liền với vùng đất Gia Lai (khu vực Bình Định cũ). Không cầu kỳ trong cách bày biện, tré gây ấn tượng ngay từ hình thức độc đáo: gói trong lá, bọc rơm khô, mang đậm dấu ấn làng quê miền nắng gió. Ảnh mmvietnam
Tré được làm từ những nguyên liệu rất đỗi đời thường như thịt lợn, tai lợn, bì lợn, kết hợp cùng riềng, tỏi, hạt mè (vừng) rang chín và các gia vị truyền thống. Phần thịt đầu lợn được luộc chín, thái sợi mỏng, thịt ba chỉ chiên vàng để tạo độ béo vừa phải. Tất cả được trộn đều với tiêu, riềng băm, mè, thính, muối, bột nêm, tỏi… tạo nên hỗn hợp thơm nồng, dậy mùi. Ảnh saostar
Tùy vào khẩu vị và phong tục từng địa phương, cách nêm nếm có thể thay đổi đôi chút, nhưng điểm chung của tré là vị hài hòa béo bùi cay chua nhẹ, càng nhai càng “bắt miệng”. Ảnh nguồn Internet
Sau khi hỗn hợp thịt ngấm gia vị, người làm bắt đầu gói tré trong lá chuối hoặc lá ổi già. Riêng tré Gia Lai thường được gói bằng lá ổi để tạo mùi thơm đặc trưng, đồng thời giúp món ăn bớt ngấy. Bên ngoài, tré được bọc thêm lớp nilon, rồi phủ rơm khô – chi tiết làm nên “thương hiệu” cho món đặc sản này. Ảnh Bazantravel
Rơm được buộc chặt một đầu, xòe đều, ôm trọn gói tré bên trong. Cách gói tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo tay để tré lên men đều, giữ được hương vị chuẩn nhất.
Tré được ủ hoàn toàn tự nhiên. Sau khoảng 2–3 ngày, món ăn bắt đầu “chín”, tỏa mùi thơm nồng của riềng, tỏi, xen lẫn vị chua nhè nhẹ rất dễ chịu. Khi thưởng thức, người ta thường bóc lớp rơm, mở lá, cắt tré thành khoanh nhỏ, ăn kèm rau sống, dưa leo, bánh tráng hoặc đơn giản là chấm chút tương ớt cay.
Miếng tré giòn sần sật của tai và bì heo, quyện cùng vị béo của thịt, chua nhẹ của men tự nhiên khiến thực khách ăn một lần là nhớ mãi. Ảnh Bazantravel
Ngày nay, tré không chỉ xuất hiện trong mâm cơm gia đình hay những dịp lễ, Tết mà còn trở thành món quà được du khách ưa chuộng khi ghé thăm Bình Định. Gói tré mộc mạc, thơm ngon không chỉ mang theo hương vị đặc sản, mà còn gói ghém cả nét văn hóa ẩm thực chân chất của miền Trung. Ảnh Saostar
Với nhiều du khách, hành trình khám phá Gia Lai sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu một lần nếm thử tré – món ăn dân dã nhưng đủ sức “ghi điểm” bằng chính sự giản dị và tinh tế. Ảnh nguồn Internet
Vân Giang (Tổng hợp)
