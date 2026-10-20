Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Quyết định số 492-QĐ/TW ngày 16/10/2026 của Bộ Chính trị về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng ký ban hành Quyết định số 493-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Quyết định nêu rõ, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV vừa qua đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Ảnh: Ngọc Thành

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương có chức năng: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, giải pháp lớn về công tác dân vận; là đầu mối chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Đảng; chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận theo phân công, phân cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đảng bộ.

Về mối quan hệ công tác, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đột xuất phát sinh hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, đơn vị của Đảng ở Trung ương về công tác cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị của Đảng ở Trung ương, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nghiên cứu, tổng hợp nắm tình hình Nhân dân để cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác dân vận theo thẩm quyền; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.