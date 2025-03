Món ăn hỗ trợ phòng ngừa và điều trị bệnh sởi

Chăm sóc dinh dưỡng rất quan trọng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh lây lan dễ dàng khi người nhiễm bệnh thở, ho hoặc hắt hơi. Bệnh có thể trở nặng, biến chứng và thậm chí gây tử vong. Căn bệnh này có thể ảnh hưởng đến mọi người nhưng phổ biến nhất ở trẻ em.

Sốt cao thường là dấu hiệu đầu tiên của bệnh sởi. Nó bắt đầu từ 10 - 12 ngày sau khi tiếp xúc với virus. Cơn sốt sẽ kéo dài từ 4 - 7 ngày và cũng có thể kèm theo chảy nước mũi, mắt đỏ, đau họng, đốm koplik (sưng trắng trong miệng) hoặc phát ban. Các ban bắt đầu từ chân tóc sau lan đến cổ, thân, tay chân, bàn chân và bàn tay.

Theo PGS.TS.BS. Lê Bạch Mai và ThS.BS. Đỗ Thị Phương Hà, Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Chăm sóc dinh dưỡng rất quan trọng trong dự phòng và hỗ trợ điều trị bệnh sởi để giúp cơ thể tăng sức đề kháng chống lại tác nhân gây bệnh, giảm nguy cơ mắc các biến chứng hay giảm nhẹ biến chứng khi đã mắc.

Trẻ suy dinh dưỡng thường dễ bị mắc sởi và bị biến chứng nặng. Ngược lại, trẻ bị mắc sởi lại dễ bị suy dinh dưỡng thậm chí suy dinh dưỡng nặng. Do đó nếu trong quá trình điều trị bệnh sởi, nếu trẻ bị suy dinh dưỡng nặng sẽ cần được áp dụng chế độ điều trị suy dinh dưỡng. Việc lựa chọn thực phẩm hợp lý và chế độ dinh dưỡng đúng cách sẽ mang lại lợi ích trong việc phòng và chữa bệnh sởi.

Vì vậy, bên cạnh việc tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ trong điều trị thì chăm sóc dinh dưỡng với người bệnh sởi rất quan trọng.

Tăng cường thực phẩm giàu vitamin C/ Ảnh vinmec

Trong giai đoạn cấp tính, chế độ ăn tăng cường trái cây sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết. Trong giai đoạn dưỡng bệnh khi nhiệt độ đạt mức bình thường, hãy tiêu thụ những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Sau khi đã khỏi bệnh, cần ăn nhiều hơn trong giai đoạn hồi phục ít nhất là 2 tuần, nhất là trẻ em để trẻ có thể nhanh chóng trở về tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe bình thường. Nên bổ sung đa vitamin- khoáng chất mà trong thành phần có vitamin A, E, C, kẽm, selen…, trong đó quan trọng hơn cả là vitamin A, C và kẽm giúp nâng cao miễn dịch.

Món ăn thông dụng tăng cường hệ miễn dịch

Món ăn giàu vitamin A: Vitamin A tham gia vào nhiều chức năng trong cơ thể, bao gồm duy trì thị lực khỏe mạnh, đảm bảo chức năng bình thường của các cơ quan, giúp tăng cường hệ miễn dịch và tăng trưởng ở trẻ em. Các món ăn giàu vitamin A có cách chế biến đơn giản như cà rốt luộc, khoai tây hầm, cá hồi nấu nhừ...

Món ăn giàu vitamin C: Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa để bảo vệ các tế bào khỏe mạnh, hỗ trợ sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch, sản xuất kháng thể, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng. Các món ăn giàu vitamin C như nước cam ép, dâu tây trộn sữa chua..

Món ăn giàu kẽm: Kẽm là một nguyên tố vi lượng thiết yếu, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, phát triển và tính toàn vẹn của hệ thống miễn dịch. Những người thiếu kẽm sẽ tăng tính nhạy cảm với nhiều loại mầm bệnh. Do đó cần bổ sung kẽm qua thực phẩm với các món ăn như thịt gà hầm nhừ, đậu đen nấu nước uống... để tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa.

Món ăn giàu probiotic: Probiotic là những vi khuẩn có lợi, có vai trò tăng cường hệ miễn dịch. Món ăn giàu probiotic gồm: Sữa chua trộn trái cây, trà kombucha, kim chi, dưa cải bắp...