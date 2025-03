Cứu thai phụ chửa ngoài tử cung, vỡ gây sốc mất máu

Vừa qua, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiếp nhận một ca bệnh nguy kịch: Bệnh nhân sốc mất máu do vỡ khối thai ngoài tử cung, huyết áp tụt sâu, mạch nhanh, ổ bụng ngập máu. Đây là một tình huống nguy hiểm đến tính mạng, đòi hỏi xử trí khẩn cấp để giành lại sự sống cho người bệnh.

Bệnh nhân N.T. N, 36 tuổi (Thanh Oai, Hà Nội) được một cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được.

Do tình trạng bệnh nhân không tỉnh táo lại không có người nhà đi cùng, qua khai thác thông tin bệnh sử bệnh nhân từ đơn vị chuyển viện, được biết, chị N. không hề biết mình có thai do vẫn thấy ra máu theo chu kỳ. Tuy nhiên, kỳ kinh lần này có dấu hiệu bất thường như ra máu kéo dài 15 ngày, máu kinh sẫm màu, vài ngày gần đây xuất hiện tình trạng đau bụng lâm râm, đầy bụng nhưng do bận công việc nên chưa đi khám.

Bác sĩ mổ cấp cứu sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung. Ảnh BVCC

Ngày 4/3 chị N. thấy mệt mỏi nên đã đến cơ sở y tế gần nhà khám. Khi chờ kết quả xét nghiệm, chị bất ngờ bị choáng và co giật, được sơ cứu trước khi chuyển tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Tại phòng cấp cứu, bệnh nhân được thăm khám và siêu âm, phát hiện có rất nhiều dịch (máu) trong ổ bụng, chẩn đoán nghĩ đến khối chửa ngoài tử cung vỡ gây sốc mất máu nghiêm trọng, nguy cơ tử vong rất cao nếu không can thiệp kịp thời.

Xác định đây là tình huống cấp cứu tối khẩn, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động toàn bộ ê-kíp hồi sức và phẫu thuật. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ để vừa tiến hành hồi sức tích cực, vừa chuẩn bị phẫu thuật khẩn cấp, tận dụng từng giây quý giá để giành lại sự sống cho bệnh nhân.

BS Bạch Minh Thu, Phụ trách khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, người trực tiếp hồi sức cho bệnh nhân chia sẻ: "Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt, mạch nhanh nhỏ, da tái nhợt, bệnh nhân có nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào. Chúng tôi phải khẩn trương truyền dịch cao phân tử, các thuốc nâng huyết áp để duy trì tuần hoàn, đồng thời truyền máu khẩn cấp cho bệnh nhân, theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn để nâng huyết áp lên mức an toàn. Đây thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian".

Nhờ sự xử trí nhanh chóng và hồi sức tích cực, huyết áp bệnh nhân dần được nâng lên, giúp ổn định tình trạng sốc. Ngay khi các chỉ số sinh tồn cải thiện, ê-kíp phẫu thuật lập tức tiến hành nội soi cấp cứu.

Khi vào ổ bụng, các bác sĩ phát hiện khối thai nằm ở vòi trứng phải đã vỡ, ổ bụng ngập máu. Ngay lập tức, bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện cắt bỏ vòi trứng phải để cầm máu, đồng thời hút sạch máu trong ổ bụng. Lượng dịch máu được lấy ra từ bụng bệnh nhân gần 3 lít.

TS.BS Phan Chí Thành, người trực tiếp thực hiện ca mổ nội soi cấp cứu cho biết, thông thường, với những ca bệnh nguy kịch như ca bệnh này, phẫu thuật mở bụng là lựa chọn bắt buộc. Theo đó, thầy thuốc rạch một đường dài khoảng 20cm trên bụng để nhanh chóng kiểm soát tình trạng chảy máu.

Tuy nhiên, khi hồi sức bệnh nhân này đủ điều kiện, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân qua ba lỗ chọc nhỏ trên thành bụng. Phương pháp này giúp giảm thiểu tối đa tổn thương, hạn chế nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

Ca mổ thành công sau 1 giờ hồi sức và phẫu thuật căng thẳng. Tổng cộng bệnh nhân được truyền 2.500ml (máu, huyết tương tươi, yếu tố cầm máu), vượt qua cơn nguy kịch.

Tới ngày 5/3, bệnh nhân tỉnh táo, mạch, huyết áp trở về bình thường, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức và theo dõi chặt chẽ để đảm bảo phục hồi an toàn.

Chửa ngoài tử cung là tình trạng thai không làm tổ trong buồng tử cung mà phát triển ở vòi trứng, buồng trứng hoặc ổ bụng. Nếu không được phát hiện sớm, khối thai có thể phát triển đến một mức độ nhất định rồi vỡ ra, gây chảy máu ồ ạt vào ổ bụng.