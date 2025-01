9 món ăn vặt không thể bỏ lỡ vào mùa đông Hà Nội

Xì xụp hàng loạt ẩm thực mùa đông Hà Nội qua những món ăn “bất hủ” ngon “nhức nhối”. Ảnh Internet Bánh chưng rán thơm ngon: Những chiếc bánh chưng kích thước nhỏ bằng bàn tay người lớn, được xếp đều lên chiếc mâm nhôm tròn, bên dưới đặt bếp than hồng. Sau những tiếng xèo xèo là lớp ngoài nâu vàng, giòn tan, bên trong là lớp gạo nếp nóng hổi, hơi mềm xốp, cùng đậu xanh chín nhuyễn và vài miếng thịt mỡ béo ngậy. Ảnh minh họa Cháo sườn Hà thành có mùi thơm và ngọt của gạo mới quyện với vị béo của sườn non. Từng miếng cháo nóng, bùi, dẻo, ngọt thơm cùng sườn được nấu mềm, tan ra trong khoang miệng để lại vị ngọt của thịt. Ảnh MIA Bánh đúc là một trong những món ăn truyền thống của người Hà Nội vào mùa đông. Ngoài bánh đúc nguội truyền thống ăn kèm với cá kho, thịt kho, mắm tôm, canh cua, người Hà Nội còn sáng tạo ra món bánh đúc nóng mềm, dẻo, thưởng thức cùng nước chan và rau khi còn nóng hổi. Với giá tiền chỉ từ 10.000 – 30.000 đồng. Ảnh minh họa Bánh trôi tàu: Trong thời tiết se se lạnh ngày đông về, mỗi miếng bánh trôi tàu mềm mại, quyện vị đậu xanh và hạt mè đen ngọt ngào, bùi béo phối hợp cùng cốt dừa thơm ngậy sẽ mang đến cảm giác ấm áp và dễ chịu. Bánh trôi tàu có vị ngọt nhẹ, không bao giờ làm bạn cảm thấy ngán. Đặc biệt, khi thưởng thức cùng nước gừng, vị gừng nhẹ nhàng khó quên là một trong những lý do khiến bánh trôi tàu trở thành “món ăn quốc dân” trong những ngày đông lạnh giá. Ảnh minh họa Gây tò mò với màu đen sánh, đặc, chè mè đen cũng là một món ăn được nhiều người lựa chọn thưởng thức vào những ngày Hà Nội trở lạnh. Không có vẻ ngoài bắt mắt, chè mè đen chinh phục thực khách bởi hương thơm ngọt, bùi kết hợp vị gừng cay nhẹ, tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa Bánh giò nóng : Vỏ bánh được làm từ bột gạo tẻ pha bột gạo nếp, bọc lấy nhân bánh gồm thịt nạc băm nhỏ, mộc nhĩ, hành tím và hạt tiêu. Bánh được gói bằng lá chuối, hấp chín và thưởng thức lúc còn nóng. Ảnh Internet Bánh chiên rán các loại: Một đặc sản khác mà các tín đồ ẩm thực rất dễ bắt gặp vào mùa đông Hà Nội chính là các món bánh chiên đặc trưng như chuối chiên, khoai chiên, ngô chiên cùng các loại bánh rán mặn ngọt khác. Mỗi chiếc bánh có giá 12.000 đồng. Ảnh Internet Bánh mì sốt vang: Sốt vang ngon, thịt bò được thái miếng vừa ăn, tẩm ướp đậm đà cùng cà rốt, rau mùi rất đặc trưng. Mỗi suất có giá khoảng 30.000 đồng. Ảnh minh họa Bánh rán mặn Hà Nội nổi bật trong danh sách những món ngon phải thử, với sự hòa quyện đậm đà của thịt băm, mộc nhĩ, miến… được bao bọc trong lớp vỏ giòn rụm làm say lòng biết bao thực khách. Ảnh Internet

Xì xụp hàng loạt ẩm thực mùa đông Hà Nội qua những món ăn “bất hủ” ngon “nhức nhối”. Ảnh Internet Bánh chưng rán thơm ngon: Những chiếc bánh chưng kích thước nhỏ bằng bàn tay người lớn, được xếp đều lên chiếc mâm nhôm tròn, bên dưới đặt bếp than hồng. Sau những tiếng xèo xèo là lớp ngoài nâu vàng, giòn tan, bên trong là lớp gạo nếp nóng hổi, hơi mềm xốp, cùng đậu xanh chín nhuyễn và vài miếng thịt mỡ béo ngậy. Ảnh minh họa Cháo sườn Hà thành có mùi thơm và ngọt của gạo mới quyện với vị béo của sườn non. Từng miếng cháo nóng, bùi, dẻo, ngọt thơm cùng sườn được nấu mềm, tan ra trong khoang miệng để lại vị ngọt của thịt. Ảnh MIA Bánh đúc là một trong những món ăn truyền thống của người Hà Nội vào mùa đông. Ngoài bánh đúc nguội truyền thống ăn kèm với cá kho, thịt kho, mắm tôm, canh cua, người Hà Nội còn sáng tạo ra món bánh đúc nóng mềm, dẻo, thưởng thức cùng nước chan và rau khi còn nóng hổi. Với giá tiền chỉ từ 10.000 – 30.000 đồng. Ảnh minh họa Bánh trôi tàu: Trong thời tiết se se lạnh ngày đông về, mỗi miếng bánh trôi tàu mềm mại, quyện vị đậu xanh và hạt mè đen ngọt ngào, bùi béo phối hợp cùng cốt dừa thơm ngậy sẽ mang đến cảm giác ấm áp và dễ chịu. Bánh trôi tàu có vị ngọt nhẹ, không bao giờ làm bạn cảm thấy ngán. Đặc biệt, khi thưởng thức cùng nước gừng, vị gừng nhẹ nhàng khó quên là một trong những lý do khiến bánh trôi tàu trở thành “món ăn quốc dân” trong những ngày đông lạnh giá. Ảnh minh họa Gây tò mò với màu đen sánh, đặc, chè mè đen cũng là một món ăn được nhiều người lựa chọn thưởng thức vào những ngày Hà Nội trở lạnh. Không có vẻ ngoài bắt mắt, chè mè đen chinh phục thực khách bởi hương thơm ngọt, bùi kết hợp vị gừng cay nhẹ, tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa Bánh giò nóng : Vỏ bánh được làm từ bột gạo tẻ pha bột gạo nếp, bọc lấy nhân bánh gồm thịt nạc băm nhỏ, mộc nhĩ, hành tím và hạt tiêu. Bánh được gói bằng lá chuối, hấp chín và thưởng thức lúc còn nóng. Ảnh Internet Bánh chiên rán các loại: Một đặc sản khác mà các tín đồ ẩm thực rất dễ bắt gặp vào mùa đông Hà Nội chính là các món bánh chiên đặc trưng như chuối chiên, khoai chiên, ngô chiên cùng các loại bánh rán mặn ngọt khác. Mỗi chiếc bánh có giá 12.000 đồng. Ảnh Internet Bánh mì sốt vang: Sốt vang ngon, thịt bò được thái miếng vừa ăn, tẩm ướp đậm đà cùng cà rốt, rau mùi rất đặc trưng. Mỗi suất có giá khoảng 30.000 đồng. Ảnh minh họa Bánh rán mặn Hà Nội nổi bật trong danh sách những món ngon phải thử, với sự hòa quyện đậm đà của thịt băm, mộc nhĩ, miến… được bao bọc trong lớp vỏ giòn rụm làm say lòng biết bao thực khách. Ảnh Internet