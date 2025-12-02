Độc đáo ngôi làng 'ăn chung, sống chung' giữa lòng Thái Nguyên

Hà Nội

Thái Hải ở Thái Nguyên là ngôi làng đặc biệt, nơi dân làng ăn chung, sống chung, tự cung tự cấp, gìn giữ văn hóa Tày và phát triển du lịch sinh thái.

Vân Giang/ Ảnh Bản làng Thái Hà
Cách trung tâm TP Thái Nguyên chỉ 7 km, Làng sinh thái Thái Hải được xem như một “ốc đảo bình yên” giữa lòng núi rừng, nơi gần 200 người dân vẫn giữ nếp sống độc đáo: ăn chung, dùng chung và góp chung vào quỹ làng, không ai giàu – nghèo hơn ai.
Nét mộc mạc và văn hóa truyền thống đã biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Bản làng Thái Hải (xã Tân Cương, TP Thái Nguyên), còn được gọi là “Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải”, nổi tiếng là điểm đến hiếm hoi ở Việt Nam vẫn bảo tồn trọn vẹn mô hình cộng đồng nông nghiệp – du lịch tự cung tự cấp.
Ngôi làng từng được CNN Travel liệt kê vào danh sách các vùng nông thôn đẹp nhất thế giới và được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) công nhận là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2022”, một trong ba đại diện của Việt Nam đạt danh hiệu này.
Đến Thái Hải, du khách dễ dàng nhận ra nhịp sống chậm rãi, hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Cả làng vẫn duy trì ba bữa ăn chung mỗi ngày, nơi những câu chuyện đời thường, tiếng cười vang lên trong khu ẩm thực tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng như một đại gia đình lớn. Không chỉ ăn chung, người dân Thái Hải còn tiêu chung túi tiền.
Những sản phẩm do họ làm ra – từ rau củ, măng rừng đến đồ thủ công, rượu men lá – đều được mang đến quầy hàng bán cho du khách. Toàn bộ tiền thu được đưa vào quỹ chung, dùng cho việc học hành của trẻ em trong bản, thuốc men, chăm sóc người già và các công việc cộng đồng.
Mỗi ngôi nhà trong làng đều có chức năng riêng. “Nhà thuốc” lưu giữ và bào chế thuốc nam gia truyền, cung cấp cho dân làng và du khách; “Nhà rượu” nấu rượu men lá, bảo tồn kỹ thuật chưng cất truyền thống; “Nhà đan lát” tạo ra đồ gia dụng bằng tre nứa phục vụ sinh hoạt và bán cho khách tham quan.
Không ai phải lo “miếng cơm manh áo”, khi cần vật dụng hay nguyên liệu sản xuất, người dân chỉ cần báo với quầy lễ tân của bản. Cách sống cộng đồng giúp giảm tối đa gánh nặng kinh tế, đồng thời khuyến khích tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết.
Đặc biệt, phụ nữ ở Thái Hải được giải phóng đáng kể áp lực gia đình. Ai khỏe thì làm, ai mệt thì nghỉ, việc chăm sóc trẻ nhỏ hay người già đều là trách nhiệm chung. Trẻ em từ mầm non đến lớp 5 mặc trang phục áo chàm truyền thống, học tại ngôi trường ngay trong bản. Nhiều cô giáo ở đây chính là những cô bé lớn lên từ bản, học hành rồi quay về cống hiến cho quê hương – minh chứng cho sức sống bền bỉ của mô hình làng cộng đồng.
Thái Hải sở hữu hơn 50 nếp nhà sàn cổ, cùng kho tàng văn hóa vật thể như cối giã gạo, cối xay thóc, rổ rá, bồ đan bằng tre nứa, bàn ăn gỗ… tất cả đều gợi lại hình ảnh bản làng xưa. Ẩm thực trong làng cũng là điểm nhấn cuốn hút: bánh chưng, bánh gai, chè lam, thịt treo gác bếp, rượu men lá và thuốc nam truyền thống.
Văn hóa phi vật thể được bảo tồn nghiêm ngặt: người dân giao tiếp bằng tiếng Tày, hằng ngày luyện hát then, đàn tính tẩu, giữ gìn lễ hội Lồng Tồng, lễ mừng thọ, nghi thức thờ cúng tổ tiên. Nghi lễ rửa tay bằng nước giếng thần dành cho khách trước khi vào bản trở thành điểm nhấn thú vị, thể hiện sự tôn kính văn hóa bản địa đồng thời gửi gắm lời chúc bình an, may mắn.
Thái Hải được xem như mô hình cộng đồng bền vững giữa thời hiện đại. Lối sống hài hòa, ít bon chen, gắn kết như một gia đình lớn khiến nhiều du khách tìm đến để “giải nhiễu”, tạm gác lại áp lực cuộc sống.
Ảnh Bản làng Thái Hà
