Đoàn Minh Tài – Sunny Đan Ngọc tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào

Sau hôn lễ, vợ chồng Đoàn Minh Tài – Sunny Đan Ngọc lựa chọn Thượng Hải (Trung Quốc) để tận hưởng tuần trăng mật.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, vợ chồng Đoàn Minh Tài – Sunny Đan Ngọc vừa chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến tuần trăng mật tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Trên trang cá nhân, vợ chồng Đoàn Minh Tài – Sunny Đan Ngọc vừa chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến tuần trăng mật tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Đôi vợ chồng son xuất hiện tình tứ bên bờ sông. Cả hai diện trang phục ấm áp. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Đôi vợ chồng son xuất hiện tình tứ bên bờ sông. Cả hai diện trang phục ấm áp. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Đoàn Minh Tài ghi điểm với vẻ ngoài nam tính, trong khi Sunny Đan Ngọc khoe nét dịu dàng, nữ tính. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Đoàn Minh Tài ghi điểm với vẻ ngoài nam tính, trong khi Sunny Đan Ngọc khoe nét dịu dàng, nữ tính. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Đôi vợ chồng son dành cho nhau những cái nắm tay nhẹ nhàng hay ánh nhìn đầy trìu mến. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Đôi vợ chồng son dành cho nhau những cái nắm tay nhẹ nhàng hay ánh nhìn đầy trìu mến. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Trên trang cá nhân, Đoàn Minh Tài bày tỏ: "Tuần trăng mật của hai đứa không chỉ là những điểm đến, mà là ánh mắt trao nhau giữa một thành phố xa lạ, là cái nắm tay đủ chặt để thấy lòng mình an yên". Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Trên trang cá nhân, Đoàn Minh Tài bày tỏ: "Tuần trăng mật của hai đứa không chỉ là những điểm đến, mà là ánh mắt trao nhau giữa một thành phố xa lạ, là cái nắm tay đủ chặt để thấy lòng mình an yên". Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Cuối tháng 12/2025, Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc tổ chức hôn lễ tại TP HCM và ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ). Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Cuối tháng 12/2025, Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc tổ chức hôn lễ tại TP HCM và ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ). Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Đôi vợ chồng son sánh đôi trên thảm đỏ lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2025 cách đây ít ngày. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Đôi vợ chồng son sánh đôi trên thảm đỏ lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2025 cách đây ít ngày. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Đoàn Minh Tài cho biết: "7 năm bên nhau, đi qua rất nhiều sự kiện và ánh đèn. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hai đứa được nắm tay nhau thật thoải mái, không e dè, không giấu giếm. Hóa ra hạnh phúc chẳng cần gì lớn lao, chỉ là được ở bên người mình yêu, bình yên và trọn vẹn". Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Đoàn Minh Tài cho biết: "7 năm bên nhau, đi qua rất nhiều sự kiện và ánh đèn. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hai đứa được nắm tay nhau thật thoải mái, không e dè, không giấu giếm. Hóa ra hạnh phúc chẳng cần gì lớn lao, chỉ là được ở bên người mình yêu, bình yên và trọn vẹn". Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Sunny Đan Ngọc nhắn nhủ Đoàn Minh Tài ở Ngôi Sao Xanh 2025: "Chúc mừng anh được đề cử vào top 3 giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hạng mục truyền hình do Hội đồng nghệ thuật bình chọn ở Ngôi Sao Xanh 2025. Năm sau mình cố gắng hơn". Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Sunny Đan Ngọc nhắn nhủ Đoàn Minh Tài ở Ngôi Sao Xanh 2025: "Chúc mừng anh được đề cử vào top 3 giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hạng mục truyền hình do Hội đồng nghệ thuật bình chọn ở Ngôi Sao Xanh 2025. Năm sau mình cố gắng hơn". Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
