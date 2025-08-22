Hà Nội

Xe

Hé lộ 3 “bảo bối” - xe xịn, đồ chất cho sinh viên mùa tựu trường

Việc sở hữu phương tiện cá nhân giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, chủ động trong việc di chuyển giữa nhà, trường, nơi làm thêm, các hoạt động ngoại khóa...

Nguyễn Anh
Video: Xe ga Yamaha NVX 2025 ra mắt nâng cấp gì?

Laptop – “trợ thủ” cho học tập và sáng tạo

Với sinh viên, laptop gần như là trợ thủ đắc lực của mọi hoạt động học tập và giải trí. Không chỉ phục vụ cho việc làm bài tập, thuyết trình hay nghiên cứu tài liệu, laptop còn là công cụ để sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video hay học thêm các kỹ năng mới qua các khóa học trực tuyến.

1-379.jpg
Với sinh viên, laptop là trợ thủ đắc lực của mọi hoạt động học tập...

Một chiếc máy tính mỏng nhẹ, pin bền và cấu hình ổn định giúp sinh viên dễ dàng mang theo đến lớp, thư viện, quán cà phê hay những buổi làm việc nhóm. Đặc biệt, đây cũng là khoản đầu tư dài hạn, có thể tiếp tục phục vụ công việc ngay cả khi đã tốt nghiệp.

Chiếc balo đa năng

Nếu laptop là trợ thủ công nghệ thì balo chính là “trung tâm lưu trữ di động” giúp bạn mang theo tất cả những gì cần thiết. Một chiếc balo rộng rãi, có nhiều ngăn riêng biệt sẽ giúp sắp xếp laptop, sách vở, bình nước, tai nghe, sạc dự phòng, thậm chí cả đồ tập thể thao một cách khoa học.

3-5784.jpg
Việc sở hữu phương tiện cá nhân giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, chủ động hơn trong việc di chuyển giữa nhà, trường, nơi làm thêm,...

Chất liệu bền bỉ và chống nước là điểm cộng lớn, đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện tử và giấy tờ ngay cả trong những ngày mưa bất chợt. Không chỉ tiện ích, balo còn là phụ kiện thời trang góp phần thể hiện cá tính – từ phong cách tối giản, năng động đến phá cách, nổi bật.

Phương tiện di chuyển cá nhân

Việc sở hữu phương tiện cá nhân giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, chủ động hơn trong việc di chuyển giữa nhà, trường, nơi làm thêm, các hoạt động ngoại khóa hay những chuyến dã ngoại cuối tuần. Xe máy, đặc biệt là các mẫu tiết kiệm nhiên liệu, dễ điều khiển và có thiết kế trẻ trung, đang trở thành lựa chọn phổ biến.

Một trong những gợi ý đáng chú ý là Yamaha Janus – mẫu xe tay ga nhỏ gọn, thiết kế hiện đại và hợp gu thời trang của sinh viên. Với giá khởi điểm từ 29 triệu đồng, Janus nằm trong khả năng chi trả của nhiều bạn trẻ, đặc biệt nếu kết hợp tiền tiết kiệm từ làm thêm hoặc hỗ trợ từ gia đình.

4-8661.jpg
Một trong những gợi ý đáng chú ý là Yamaha Janus – mẫu xe tay ga nhỏ gọn, thiết kế hiện đại và hợp gu thời trang của sinh viên.

Bên cạnh mức giá dễ tiếp cận, Janus sở hữu nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu hàng ngày của sinh viên: cổng sạc USB tiện lợi, hệ thống khóa thông minh Smartkey tăng độ an toàn, cùng ứng dụng My Yamaha Motor hỗ trợ đăng ký bảo hành, tra cứu lịch sử bảo dưỡng và tìm đại lý gần nhất khi cần.

Về vận hành, Janus được trang bị động cơ BlueCore 125cc kết hợp Stop&Start System tự động tắt máy sau hơn 5 giây dừng và khởi động lại mượt mà khi vặn tay ga, cho khả năng tăng tốc mượt, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu – phù hợp cả khi đi học, đi làm thêm hay vi vu cuối tuần. Công nghệ Anti Heat Seat được tích hợp trên yên xe giúp ngồi thoải mái ngay cả khi đỗ dưới trời nắng lâu.

Cốp chứa đồ dung tích 15,3 lít đủ rộng để đựng mũ bảo hiểm và các vật dụng học tập. Ngoại hình nhỏ gọn, trọng lượng chưa đến 100kg giúp việc luồn lách trong đường đông hoặc dắt xe trở nên nhẹ nhàng, nhất là trong bãi đỗ xe dày đặc của các trường đại học. Lốp không săm được trang bị trên Janus giúp xe nhẹ hơn và giảm thiểu nguy cơ bị xịt lốp giữa đường, đảm bảo an toàn cho các bạn sinh viên khi di chuyển.

2-5731.jpg
Xe ga Yamaha Janus sở hữu nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu hàng ngày của sinh viên: cổng sạc USB tiện lợi, hệ thống khóa thông minh Smartkey...

Nhân dịp năm học mới, Yamaha Motor Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi "Lướt nhẹ Janus, Quà ‘chất’ đến trường", mang đến ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua xe Yamaha Janus trên toàn quốc từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/8/2025.

Cụ thể, khách hàng có thể chọn hỗ trợ phí đăng ký xe trị giá 2.000.000 đồng/xe cùng một bộ quà tặng đặc biệt hoặc trả góp lãi suất 0% khi khách hàng sử dụng dịch vụ mua xe trả góp do các công ty tài chính cung cấp cùng một bộ quà tặng giá trị.

