Độc đáo báu vật cổ chùa Bạch Tượng Thanh Hóa

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các Sở, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu bằng văn bản chỉ đạo, xử lý dứt điểm việc đầu tư xây dựng, phục hồi công trình không tuân thủ đúng quy định tại di tích chùa Bạch Tượng ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn. Trước khi xảy ra sai phạm trong quá trình tu bổ, tôn tạo di tích, chùa Bạch Tượng nổi tiếng là một ngôi chùa cổ có niên đại khoảng 500 năm tuổi. Nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến nơi đây. Vào cuối năm 2006, chùa Bạch Tượng được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Không chỉ có bề dày lịch sử và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh, chùa Bạch Tượng còn là nơi lưu giữ báu vật quý giá là 2 cây đại đăng (trong ảnh) có chiều cao 1,5m và nặng hàng chục kg. Theo ông Nguyễn Hữu Vũ - người làm thủ từ ở ngôi chùa Bạch Tượng trong 20 năm, 2 cây đại đăng có niên đại từ thời nhà Lý. Hai báu vật này ít người biết đến bởi thường được tháo rời từng bộ phận rồi đem đi cất giấu do sợ vấn đề an ninh không đảm bảo sẽ khiến những cổ vật này bị đánh cắp. Ảnh chùa đang được tu bổ, phục hồi di tích nhưng không đúng quy định. Vào những ngày lễ lớn, 2 cây đại đăng cổ kính được mang ra ghép thành cổ vật hoàn chỉnh và đặt trong chùa Bạch Tượng. Như vậy, với ngôi chùa cổ khoảng 500 tuổi cùng hai báu vật là 2 cây đại đăng có niên đại từ thời nhà Lý, chùa Bạch Tượng lưu giữ những giá trị văn hóa-lịch sử cần được bảo tồn, trùng tu đúng cách. Ảnh: Cổng chùa sau khi được tu bổ. Mời độc giả xem video: Non nước hữu tình chùa Tam Chúc. Nguồn: VTV24.

