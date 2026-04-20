Đề xuất mới về thuế của Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
Bộ Tài chính đề xuất bỏ mức cố định 500 triệu doanh thu miễn thuế, tạo điều kiện linh hoạt hơn cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
Hoài nghi về khoản tiết kiệm 11.000 USD của nhân viên giao hàng Mỹ
Tổng thống Trump tuyên bố nhân viên giao hàng tiết kiệm 11.000 USD từ chính sách miễn thuế tiền boa, nhưng Yahoo Finance cho rằng con số này không khả thi.
Tỷ phú Zara Amancio Ortega dẫn đầu ngành bất động sản toàn cầu
Tỷ phú Amancio Ortega, chủ sở hữu thương hiệu Zara, vừa chính thức soán ngôi trở thành chủ sở hữu bất động sản giàu nhất toàn cầu.
Kinh tế Trung Quốc tăng tốc 5%, xuất khẩu bùng nổ cứu vãn nhu cầu nội địa
GDP Trung Quốc quý I/2026 tăng 5% nhờ xuất khẩu tăng 15%, vượt dự báo, nhưng chính phủ hạ mục tiêu tăng trưởng năm nay.
Hộ kinh doanh TP HCM rối bời vì 'nhảy nhóm' thuế năm 2026
Quý 1/2026, hàng nghìn hộ kinh doanh tại TP HCM đối mặt nguy cơ mất hợp đồng lớn do quy định phân nhóm thuế mới gây khó khăn trong việc xuất hóa đơn.
Bất động sản quý 1/2026: Dòng tiền tập trung vào nhu cầu thực
Thị trường quý 1/2026 phân hóa mạnh, 60% nhà đầu tư vẫn quan sát, dòng tiền chủ yếu vào các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực.
Vàng giảm 14%: Cơ hội tích lũy hay bẫy nguy hiểm?
Giá vàng giảm 14% nhưng Wells Fargo và J.P Morgan nhận định đây là cơ hội tích lũy lịch sử khi các ngân hàng trung ương mua mạnh vàng.
Nắng nóng kỷ lục ở Mỹ, lũ lụt Caribe gây thiệt hại lớn
Tháng 4, Mỹ trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, trong khi Caribe hứng chịu lũ lụt khiến hàng chục người thiệt mạng, đe dọa an toàn cộng đồng.
Hà Nội ra tối hậu thư: 341 dự án tư nhân chậm tiến độ đối mặt thu hồi
UBND TP Hà Nội ra tối hậu thư cho 341 dự án tư nhân chậm tiến độ, yêu cầu báo cáo trước 30/4. Nếu không đáp ứng, thành phố sẽ áp dụng biện pháp mạnh là thu hồi.
Đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm
Nhiều chuyên gia ủng hộ đề xuất của Bộ Tài chính nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.