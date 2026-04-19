Nhóm PV
Đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm
Nhiều chuyên gia ủng hộ đề xuất của Bộ Tài chính nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.
Cà Mau: Nắng nóng thiêu đốt, hơn 1.300 ha thủy sản chết trắng
Nắng nóng gay gắt khiến hơn 1.300 ha thủy sản tại Cà Mau chết hàng loạt, thiệt hại ước tính trên 70%.
Trung Quốc: Hàng nghìn người xếp hàng đổi mỡ thừa lấy thịt bò
Chiến dịch Đổi mỡ lấy thịt bò tại thành phố Vô Tích, Trung Quốc thu hút hàng nghìn người tham gia. Mỗi người giảm 0,5kg được thưởng thịt bò tương đương.
Iran yêu cầu Mỹ giải phóng 100 tỷ USD để đàm phán
Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố việc giải phóng 100 tỷ USD tài sản bị đóng băng là điều kiện then chốt trong đàm phán ngừng bắn với Washington.
Trump đe dọa sa thải Chủ tịch Fed Powell vì bất đồng lãi suất
Tổng thống Trump cảnh báo sẽ sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell nếu ông này không tự rời khỏi vị trí do bất đồng về lãi suất.
Vé máy bay dịp lễ tăng cao: 7,4 triệu đồng khứ hồi vẫn khan hiếm
Giá vé máy bay nội địa tăng mạnh dịp lễ 30-4, 1/5, nhiều chặng có giá lên tới 7,4 triệu đồng khứ hồi, gây khó khăn cho hành khách.
26 ngân hàng giảm lãi suất: Đỉnh đã gần hay chỉ phép thử ngắn hạn?
Sau cuộc họp của Thống đốc Phạm Đức Ấn, 26 ngân hàng hạ lãi suất huy động, liệu đây là xu hướng dài hạn hay chỉ thử nghiệm ngắn hạn?
Mất 82 tỷ đồng vì đầu tư vàng online giả mạo
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua đầu tư vàng trực tuyến. Một phụ nữ tại thủ đô đã bị lừa mất 82 tỷ đồng trên nền tảng giả mạo.
TP HCM siết quy định chỗ để xe chung cư từ cuối tháng 4
Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ đầu tư bàn giao bản vẽ chi tiết khu vực để xe khi giao nhà, phân tách rõ ba loại hình theo Quyết định 19.
Nhật Bản chi 10 tỷ USD hỗ trợ Đông Nam Á bảo vệ chuỗi cung ứng
Nhật Bản công bố gói hỗ trợ khẩn cấp 10 tỷ USD nhằm giữ vững chuỗi cung ứng thiết bị y tế và sản phẩm công nghiệp từ Đông Nam Á.