Phanh Lee khoe ảnh hiếm thời bé, nhan sắc thiên thần từ nhỏ

Giải trí

Phanh Lee khoe ảnh hiếm thời bé, nhan sắc thiên thần từ nhỏ

Vẻ đáng yêu như thiên thần của "mỹ nhân hào môn" Phanh Lee nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Ở tuổi 36, dù không còn hoạt động nghệ thuật, Phanh Lee vẫn khiến nhiều ngưỡng mộ bởi cuộc sống sang chảnh khi làm "phu nhân hào môn".
Đặc biệt, nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng "kho" đồ hiệu đáng mơ ước của nữ diễn viên khi ai cũng trầm trồ.
Nhìn những bức ảnh thời bé của nữ diễn viên sở hữu gương mặt tròn trịa, làn da trắng hồng cùng ánh mắt trong veo đúng chuẩn “thiên thần nhí” ít ai ngờ rằng cô bé đáng yêu năm nào sau này lại trở thành một trong những hot girl nổi tiếng bậc nhất Hà thành.
Dù khi còn nhỏ trông có phần mập mạp, dễ thương, nhưng những đường nét thanh tú trên gương mặt Phanh Lee đã sớm lộ rõ. Đặc biệt, đôi môi đặc trưng dường như không hề thay đổi theo thời gian, trở thành dấu ấn nhận diện của nữ diễn viên ở hiện tại.
Trưởng thành, Phanh Lee nhanh chóng gây chú ý với vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào và trở thành hot girl đình đám.
Sau đó, cô lấn sân sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Phanh Lee còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi kết hôn cùng ông xã là tổng giám đốc của một tập đoàn nghìn tỷ, chính thức bước vào cuộc sống dâu hào môn.
Kể từ khi lập gia đình, nữ diễn viên dần rút lui khỏi làng giải trí để tập trung vun vén cho tổ ấm nhỏ.
Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, Phanh Lee vẫn thường xuyên khiến công chúng xuýt xoa mỗi lần xuất hiện.
Đặc biệt, sau hai lần sinh nở, nhan sắc của mỹ nhân 9X vẫn được khen ngợi rạng rỡ, trẻ trung và không hề kém cạnh thời son rỗi.
#Phanh Lee #nhan sắc Phanh Lee #Phanh Lee thời bé

