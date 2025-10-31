Hà Nội

Đời sống

Cùng con lớn lên trong thế giới nghệ thuật và sáng tạo

Khi cha mẹ biết cách đồng hành và khuyến khích con tham gia các hoạt động nghệ thuật, đó cũng là lúc gieo mầm cho sự phát triển toàn diện sau này.

Trương Hiền

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, trẻ em ngày càng ít có cơ hội được trải nghiệm những hoạt động kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo tự nhiên. Chính vì vậy, việc nuôi dưỡng sự sáng tạo của trẻ thông qua các hoạt động nghệ thuật như vẽ, hát, múa, diễn kịch, làm thủ công… không chỉ giúp trẻ phát triển toàn diện mà còn bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc và khả năng tư duy độc lập.

z7169516126102-cec0c3fe8417ae068533f34d8e5c35d6.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nghệ thuật, mảnh đất nuôi dưỡng trí tưởng tượng phong phú

Trẻ nhỏ vốn có trí tưởng tượng rất mạnh mẽ, nhưng nếu không được khuyến khích, khả năng ấy sẽ dần bị “đóng khung” trong khuôn khổ học tập và khuôn phép xã hội. Khi trẻ được tham gia các hoạt động nghệ thuật, từ việc cầm cọ vẽ, nặn đất sét, cho đến việc hát, nhảy múa hay đóng vai trong các tiểu phẩm nhỏ – các em được tự do biểu đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình theo cách riêng.

Những hoạt động này không yêu cầu “đúng – sai” tuyệt đối, mà đề cao tính tự do sáng tạo, giúp trẻ phát triển khả năng tưởng tượng, óc quan sát và cách tư duy linh hoạt, nền tảng cho sự sáng tạo trong tương lai.

Khuyến khích trẻ thể hiện cảm xúc qua nghệ thuật

Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ em có xu hướng dễ mở lòng và thể hiện cảm xúc hơn khi tham gia các hoạt động nghệ thuật. Khi trẻ vẽ một bức tranh hay chọn một giai điệu để hát, đó chính là cách trẻ nói ra những điều có thể chưa diễn đạt được bằng lời.

Cha mẹ và thầy cô nên đóng vai trò là người lắng nghe, đồng hành thay vì phán xét tác phẩm đẹp hay xấu. Hãy đặt những câu hỏi gợi mở như: “Con nghĩ gì khi vẽ bức tranh này?”, “Bài hát này khiến con thấy vui hay buồn?”, để giúp trẻ học cách nhận diện và biểu đạt cảm xúc.

Tạo môi trường nghệ thuật phong phú trong gia đình

Một không gian sáng tạo không nhất thiết phải hoành tráng hay tốn kém. Chỉ cần một góc nhỏ với giấy màu, bút vẽ, đất nặn hoặc nhạc cụ đơn giản cũng đủ để trẻ “thả hồn” vào thế giới sáng tạo của riêng mình.

Cha mẹ có thể cùng trẻ thực hiện những dự án nghệ thuật nhỏ: trang trí sổ tay, làm thiệp, vẽ tường, hay thậm chí dàn dựng một “vở kịch mini” trong gia đình. Việc cùng làm sẽ giúp trẻ cảm thấy được khuyến khích và tạo động lực tiếp tục khám phá năng lực sáng tạo của bản thân.

Đưa nghệ thuật vào đời sống hằng ngày

Nghệ thuật không chỉ nằm trong lớp học vẽ hay giờ học đàn. Cha mẹ có thể giúp trẻ cảm nhận nghệ thuật qua những điều rất giản dị: ngắm hoàng hôn, nghe âm thanh của mưa, quan sát màu sắc trong khu vườn, hay cùng nhau xem một triển lãm tranh.

Những trải nghiệm thực tế ấy giúp trẻ nuôi dưỡng khả năng quan sát, cảm thụ cái đẹp, và hình thành tư duy nghệ thuật tự nhiên. Khi trẻ học cách nhìn thế giới bằng con mắt sáng tạo, trẻ sẽ biết cách tìm ra niềm vui và ý tưởng ở mọi nơi.

Vai trò của nhà trường và giáo viên

Trong môi trường giáo dục, các môn nghệ thuật nên được xem là phần không thể thiếu chứ không chỉ là “hoạt động phụ”. Thầy cô có thể lồng ghép yếu tố sáng tạo vào các môn học khác, chẳng hạn cho học sinh vẽ sơ đồ tư duy khi học Lịch sử, viết thơ khi học Văn, hay mô phỏng thí nghiệm bằng kịch khi học Khoa học.

Sự linh hoạt này giúp trẻ học bằng cảm xúc, trí tưởng tượng và trải nghiệm, thay vì học thuộc lòng máy móc.

Kết nối nghệ thuật với giá trị sống

Nghệ thuật còn giúp trẻ hình thành nhân cách và giá trị sống. Khi vẽ về thiên nhiên, trẻ học cách yêu quý môi trường; khi tham gia diễn kịch, trẻ biết đồng cảm và hiểu người khác; khi cùng làm một sản phẩm thủ công, trẻ học tính kiên nhẫn và làm việc nhóm.

Đó là những giá trị vô hình nhưng vô cùng quan trọng để trẻ lớn lên thành người vừa có năng lực, vừa có tâm hồn đẹp.

Nuôi dưỡng sáng tạo qua nghệ thuật không chỉ là dạy trẻ biết vẽ hay hát, mà là dạy trẻ biết cảm nhận, suy nghĩ và thể hiện bản thân một cách tự nhiên. Khi trẻ được sống trong môi trường khuyến khích sáng tạo, các em không chỉ trở nên linh hoạt, tự tin hơn mà còn phát triển được khả năng tư duy độc lập – hành trang quý giá cho tương lai.

Đời sống

Hiểu và đồng hành cùng con trong giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì

Tuổi dậy thì là giai đoạn con thay đổi về tâm sinh lý. Thay vì nổi nóng hay áp đặt, cha mẹ cần học cách thấu hiểu để cùng con vượt qua thời điểm nhạy cảm này.

Sự nổi loạn ở tuổi dậy thì không phải là hư, mà là biểu hiện tự nhiên của quá trình trưởng thành. Điều quan trọng là cha mẹ cần hiểu, lắng nghe và định hướng đúng cách để con phát triển lành mạnh cả về tâm lý lẫn hành vi.

Tuổi dậy thì là giai đoạn con thay đổi mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tâm lý. Không ít cha mẹ rơi vào bối rối khi thấy con bỗng trở nên bướng bỉnh, ít chia sẻ, thậm chí phản ứng gay gắt với lời khuyên của mình. Làm thế nào để đồng hành cùng con vượt qua cơn bão tuổi teen này?

Xem chi tiết

Đời sống

Cha mẹ đồng hành giúp con vượt qua thất bại khởi nghiệp

Khi con thất bại, thay vì trách móc, cha mẹ có thể trở thành điểm tựa tinh thần, giúp con học cách đứng dậy, tiếp tục hành trình trưởng thành.

Khởi nghiệp là hành trình nhiều thử thách, và không ít bạn trẻ phải đối diện với thất bại ngay trong những bước đi đầu tiên. Với nhiều cha mẹ, nhìn con vấp ngã trong kinh doanh có thể là nỗi lo lắng, thậm chí là thất vọng. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích hay oán trách, cha mẹ có thể trở thành điểm tựa tinh thần, giúp con đứng dậy mạnh mẽ hơn sau biến cố.

z7072296743853-caa2d9bc8897dff369f5505a2f415ba2.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đời sống

Con khủng hoảng tuổi dậy thì, cha mẹ nên làm gì?

Khi con bước vào tuổi dậy thì, có nhiều thay đổi về thể chất, tâm lý, cha mẹ nên làm gì để trang bị kiến thức, đồng hành cùng con?

Tuổi dậy thì là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ thời thơ ấu sang tuổi trưởng thành, đánh dấu bằng những thay đổi sâu sắc cả về thể chất lẫn tâm lý. Đây cũng là thời điểm mà các bạn trẻ bắt đầu hình thành nhận thức về bản thân, khẳng định cá tính và đối mặt với nhiều cảm xúc mới lạ, đôi khi khó kiểm soát.

Nếu không được trang bị đầy đủ kiến thức tâm lý và kỹ năng sống phù hợp, các em có thể cảm thấy hoang mang, dễ rơi vào khủng hoảng hoặc có những hành vi lệch chuẩn. Vì vậy, việc tìm hiểu tâm lý tuổi dậy thì và xây dựng những kỹ năng sống cần thiết là điều vô cùng quan trọng, giúp các em tự tin, vững vàng và phát triển toàn diện hơn trong hành trình trưởng thành.

Xem chi tiết

Sống xanh để khỏe mạnh, cân bằng

Sống xanh để khỏe mạnh, cân bằng

Từ cách ăn uống, di chuyển đến nghỉ ngơi, những thói quen nhỏ hướng về thiên nhiên đang mang lại năng lượng tích cực và sức khỏe bền vững mỗi ngày.

Học cách yêu chính mình

Học cách yêu chính mình

Yêu bản thân là chìa khóa để yêu người khác đúng cách. Khi trọn vẹn với chính mình, bạn mới có thể chia sẻ tình yêu một cách tự nhiên và bền vững.

Sau 30 tuổi, yêu như thế nào cho đúng?

Sau 30 tuổi, yêu như thế nào cho đúng?

Sau tuổi 30, tình yêu không còn là những rung động vội vàng. Người ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, cân nhắc giữa con tim và lý trí để tìm kiếm hạnh phúc thật sự.

Đừng đi thay con, hãy đi cùng con

Đừng đi thay con, hãy đi cùng con

Khi cha mẹ biết đi cùng con đúng lúc và đúng cách, con sẽ học được sự tự tin, bản lĩnh và khả năng tự bảo vệ cuộc đời mình trong tương lai.