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Chính trị

Cụ thể hóa các quy định về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Dự án luật làm rõ hơn khái niệm thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng…và bao quát đầy đủ các sản phẩm thuốc lá.

Thiên Tuấn

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Báo cáo thẩm tra của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội về nội dung này.

Cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày cho thấy, Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định để cụ thể hóa các quy định về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo tinh thần của Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội và một số nội dung để tăng cường phòng chống tác hại thuốc lá, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung các khái niệm để làm căn cứ cho việc xác định sản phẩm và xử lý khi có hành vi vi phạm, trong đó có khái niệm thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng…, bao quát đầy đủ các sản phẩm thuốc lá đã được điều chỉnh bởi luật và bản chất của các loại thuốc lá.

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Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Quốc hội media.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thành phẩm hoàn chỉnh của thuốc lá cũng như từng bộ phận, nguyên liệu của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hành vi trưng bày thuốc lá, hành vi bán thuốc lá trên môi trường điện tử.

Dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định để cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp. Đồng thời, bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực cai nghiện thuốc lá để tăng cường sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động cai nghiện thuốc lá, đồng thời thay thế bằng các biện pháp quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo Luật được sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền thủ tục phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được sử dụng cho sản phẩm thuốc lá. Ngoài ra, dự thảo được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với quy định của Luật Đầu tư và Luật Giáo dục.

Tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe

Trình bày báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Ủy ban tán thành mục đích, quan điểm, phạm vi sửa đổi luật; nội dung dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, thể chế hóa quan điểm “Chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh” và mục tiêu “tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá” tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

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Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Quốc hội media.

Về giải thích từ ngữ, Ủy ban cơ bản tán thành việc giải thích các từ ngữ thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bằng cách phân biệt sản phẩm theo cơ chế hoạt động đặc thù. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung việc giải thích “chất không chứa nicotine được sử dụng chuyên dùng cho các sản phẩm thuốc lá” trong khái niệm nguyên liệu thuốc lá, tránh tạo khoảng trống trong thực hiện quy định cấm khi Luật có hiệu lực thi hành.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, Ủy ban cơ bản tán thành các quy định hành vi bị nghiêm cấm tại dự thảo Luật, bảo đảm tính bao quát, rõ ràng, thể chế hóa chính sách cấm triệt để thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội. Tán thành với quy định “cấm trưng bày thuốc lá” tại khoản 5 Điều 9 nhằm loại bỏ hình thức quảng cáo gián tiếp thuốc lá, giảm mức độ hiện diện của thuốc lá trong thị trường bán lẻ, hạn chế tiếp cận của trẻ em và thanh thiếu niên đối với thuốc lá.

Về ghi nhãn, Ủy ban đề nghị bổ sung quy định theo hướng diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính trước và mặt chính sau của bao, tút, hộp thuốc lá hoặc quy định lộ trình cụ thể đạt được mức tăng diện tích cảnh báo sức khỏe từ 85% đến 100%, đồng thời việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe phải bảo đảm gắn liền với bao bì thuốc lá, không bị che lấp bởi tem thuốc lá.

Về quy định về quản lý kinh doanh thuốc lá và kiểm soát đầu tư sản xuất thuốc lá, báo cáo thẩm tra cho thấy Ủy ban tán thành việc giữ quy định về “giấy phép kinh doanh thuốc lá” để tiếp tục quản lý chặt chẽ kinh doanh, kiểm soát quy mô, sản lượng sản xuất đối với các sản phẩm thuốc lá truyền thống; bảo đảm phù hợp với nguyên tắc “hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá phải phù hợp với mục tiêu từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá” quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật hiện hành.

Về quy định bán thuốc lá, Ủy ban đề nghị sửa đổi theo hướng cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá có quyền từ chối bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi mua thuốc lá; đồng thời, khi quy định cụ thể phương thức chứng minh tuổi người mua tại nghị định quy định chi tiết cần lưu ý nguyên tắc chỉ xử lý thông tin ở mức cần thiết cho mục đích xác minh tuổi người mua, bảo đảm phù hợp với pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân...

#thuốc lá #thuốc lá điện tử #thuốc lá nung nóng #kinh doanh thuốc lá #quốc hội

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