Xã hội

CSGT Bắc Ninh phát hiện 37 ‘ma men’ trong ngày mùng 1 Tết

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 37 trường hợp vi phạm, trong đó có 33 xe máy, mô tô; 2 ô tô và 2 phương tiện khác.

Khánh Hoài

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ 10h sáng 17/2 (mùng 1 Tết), lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngại kiêng ngày Tết".

cats-493.jpg
Trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị tổ công tác lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Tại một số tuyến đường có lượng phương tiện giao thông lớn thuộc địa bàn phường Bắc Giang, Đa Mai…, lực lượng CSGT lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Đến khoảng hơn 12h cùng ngày, tại khu vực đầu cầu đường sắt phường Đa Mai, tổ công tác phát hiện trường hợp anh H.Đ.H (sinh năm 1980, ở đường Châu Xuyên, phường Bắc Giang) điều khiển xe máy biển số 98F1 - 272.xx chở theo vợ, con nhưng vi phạm ở mức 0,403 mg/lít khí thở (vượt mức cao nhất).

Lý do người đàn ông này đưa ra rằng ngày Tết vì nể nang, vui với người thân, bạn bè nên có uống rượu, bia. Tại chốt, anh này nhiều lần muốn xin bỏ qua vi phạm nhưng tổ công tác tuyên truyền, giải thích và kiên quyết lập biên bản, giữ xe.

Ngoài ra, còn có trường hợp ông D.V.M (sinh năm 1959, ở tổ Tiền Môn 2, phường Bắc Giang) đi xe máy biển số 98B2 - 577.xx vi phạm ở mức 0,067 mg/lít khí thở. Tuy nhiên khi kiểm tra, ông M. không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Theo số liệu của Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh, từ 10h ngày mùng 1 Tết, đơn vị thành lập 20 tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và hơn 20 cán bộ công an các xã, phường.

Qua kiểm tra đã phát hiện 37 trường hợp vi phạm, trong đó có 33 xe máy, mô tô; 2 ô tô và 2 phương tiện khác. Các tổ công tác đã tạm giữ 37 phương tiện, lập biên bản dự kiến xử phạt hơn 100 triệu đồng.

Trong dịp Tết, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, không có bất cứ sự can thiệp nào.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử lý nghiêm xe khách vượt ẩu trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.

Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Pháo hoa rực sáng trên khắp các tỉnh thành cả nước trong đêm giao thừa chào đón xuân Bính Ngọ 2026. Hàng triệu người dân hân hoan bước sang năm mới.

