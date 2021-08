Ra MV ca nhạc Lê Bống nhận lượng "dislike siêu to khủng lồ"

Cách đây ít ngày, TikToker Lê Bống đã cùng dàn streamer đình đám ra mắt MV mang tên Bài Ca Gút Chóp. Sau ít ngày lên sóng, MV với sự góp mặt của hot girl Lê Bống đã nhanh chóng leo thẳng lên top 1 trending trên YouTube. Theo đó, dù bài hát của dàn hot girl TikTok chạm mốc hơn 4 triệu lượt xem nhưng lượt dislike MV đang chiếm hơn một nửa lượt like. Bên dưới video, đa phần cư dân mạng đều cho rằng dàn TikToker phát âm không rõ lời, nếu như không có Vietsub thì không hiểu đang hát gì. Trước động thái bị chê bai và "dislike siêu to khủng lồ", Lê Bống vẫn giữa trạng thái im lặng. Trước đó, trên trang cá nhân hot girl Lê Bống từng chia sẻ đoạn clip trong phòng thu. Tuy nhiên, sau khi Lê Bống cất giọng hát dân mạng phải bịt tai ngay lập tức... Lê Bống hiện tại là TikToker nổi tiếng khi cô sở hữu hơn 7 triệu lượt follow. Trên mạng xã hội, Lê Bống theo đuổi phong cách gợi cảm. Tuy nhiên, việc ăn mặc của Lê Bống lại là "con dao hai lưỡi" khiến cô nàng liên tục vấp phải vô số những lời chỉ trích của cư dân mạng. Cùng xem thêm những bức ảnh của Lê Bống - cô nàng TikToker vừa nhận "dislike siêu to khủng lồ" khi góp mặt vào MV ca nhạc.

