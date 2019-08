Nữ chính MV của Jack yêu cầu hộ khẩu mới được vào group hâm mộ

Thiên An - nữ chính trong MV "Sóng gió" của Jack - bị tố "mắc bệnh ngôi sao" vì yêu cầu fan muốn vào group hâm mộ phải cung cấp CMND, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hay thẻ sinh viên.

Ngày 12/8, ảnh chụp màn hình và link dẫn tới bài đăng tại Facebook Thiên An - nữ chính mới nổi trong MV Sóng gió của Jack - xuất hiện trên nhiều diễn đàn.



Theo đó, status được Thiên An đăng tải ngày 30/7 có nội dung yêu cầu fan phải có CMND, hộ khẩu, giấy khai sinh, thẻ học sinh/sinh viên mới được tham gia group hâm mộ với lý do "an ninh".

Thiên An yêu cầu người hâm mộ phải có sổ hộ khẩu, giấy khai sinh mới được vào group hâm mộ. Ảnh chụp màn hình. Trao đổi với Zing.vn, quản lý của Thiên An cho biết nữ diễn viên đang đi công tác ở Hàn Quốc nên chưa biết được thông tin này. Cô sẽ có lời giải thích sớm nhất gửi tới người hâm mộ. Hiện tại, group hâm mộ của Thiên An tạm thời không thể truy cập được. Phần lớn dân mạng cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu cung cấp các loại giấy tờ mới được vào group do "bạn gái" Jack đưa ra. Bên cạnh đó, nhiều người còn "ném đá" nữ diễn viên, cho rằng cô "chảnh choẹ", "mắc bệnh ngôi sao" khi mới nổi mà đã nghĩ ra những yêu cầu vô lý. "Không hiểu bạn nữ này nổi tiếng đến đâu mà vào group cũng bắt người ta công khai thông tin cá nhân. Cô gái này chắc nghĩ mình đẹp quá nên sinh ra bệnh ảo tưởng", tài khoản Hoàng Quân bình luận. Anh Dũng nhận định đi vay vốn ngân hàng còn dễ hơn vào group. "Tôi chưa thấy ngôi sao nổi tiếng trong nước hay quốc tế nào vào fanpage lại bắt người hâm mộ có hộ khẩu, giấy khai sinh", người này viết. "Vào group mà làm như đi nhận hộ nghèo", "Có cần giấy khám sức khỏe luôn không chị?"... là một số bình luận khác của cư dân mạng trước yêu cầu khó hiểu của Thiên An. Thiên An đảm nhận vai nữ chính trong MV Sóng gió của Jack. Ảnh: FBNV. Trần Nguyễn Thiên An (sinh năm 1998) nhận được nhiều sự quan tâm khi đảm nhận vai nữ chính trong MV Sóng gió của Jack.



Nhờ độ hot của MV cũng như nhan sắc nổi bật, cô gái sinh năm 1998 nhanh chóng được dân mạng tìm kiếm. Thiên An đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế của Đại học Công nghệ TP.HCM và từng giành giải á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech 2017.

Trước khi bị tố "mắc bệnh ngôi sao", Thiên An vướng tin đồn hẹn hò với Jack. Nhiều khán giả cho rằng đó chính là lý do khiến ca sĩ Hồng nhan gặp áp lực. Giọng ca sinh năm 1997 đang là tâm điểm chỉ trích của khán giả khi bị tố có thái độ chảnh chọe, ngôi sao khi được mời tham gia game show.