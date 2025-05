Doãn Hải My ra cảnh báo nhiều tài khoản giả mạo

Theo đó, Doãn Hải My cho biết thời gian gần đây có nhiều tài khoản giả mạo cô và gia đình với mục đích lừa đảo, trục lợi,.... Vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu thông báo và đính chính để cộng đồng mạng nói chung và những người hâm mộ nói riêng biết để phòng tránh. “Gần đây, có những nick (tài khoản) giả mạo My với mục đích trục lợi, lừa đảo, thậm chí còn có nick tick xanh. Mong mọi người cảnh giác ạ! My và gia đình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!”, người đẹp sinh năm 2001 chia sẻ đính kèm là link các tài khoản chính thức của cô, và các thành viên trong gia đình. Các tài khoản giả mạo Doãn Hải My sử dụng các hình ảnh chính chủ, đăng tải các bài đăng với nội dung kiểu lời mời xem video kiếm tiền, hợp tác các dự án bán hàng,… Trong trường hợp khác, chúng có thể nhắn tin nhờ vả các việc riêng với mục đích lừa tiền,... Đây không phải trường hợp người nổi tiếng đầu tiên phải lên tiếng cảnh báo chuyện bị kẻ xấu giả mạo trên mạng xã hội, với mục đích xấu. Nhiều người cũng cho hay thời gian gần đây thấy rất nhiều tài khoản tên Doãn Hải My, update hình ảnh như chính chủ. Động thái này của Doãn Hải My là kịp thời, phù hợp. Đặc biệt khi thời gian gần đây, cô còn livestream bán hàng, tham gia các livestream bán hàng của nhiều người nổi tiếng. Nhiều fan rất bất ngờ khi Doãn Hải My quyết định đổi hướng, gia nhập đường đua livestream bán hàng. Bởi trước đó, cô nàng luôn gắn vớ hình ảnh sang chảnh, có cách kiếm tiền "thư giãn" hơn rất nhiều so với Chu Thanh Huyền hay Quỳnh Anh khi ngày đêm livestream. Trước đó, Doãn Hải My đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội sau khi ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020, chuyện tình với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Thế nên, ngoài việc học thì tiểu thư Hà Thành chăm chỉ cày nhiều job ở các lĩnh vực như: Nhận booking quảng cáo, xây dựng thương hiệu, kinh doanh riêng. Vào tháng 9/2024, khi bị netizen nghi ngờ chuyện PR máy tiệt trùng bình sữa vô tội vạ, Doãn Hải My cũng vội đính chính, cô cho biết vì muốn biết loại máy nào phù hợp nên Hải My dùng nhiều, sau một thời gian mới bắt đầu review cho mọi người. Mỗi máy sẽ có giá thành cũng như chức năng không giống nhau, thế nên việc review nhiều sản phẩm cũng sẽ giúp các chị em có nhiều lựa chọn hơn. Hiện tại, kênh TikTok của cô nàng đang có hơn 1,2 triệu follower, fanpage Facebook hơn 270 nghìn người theo dõi. Vợ chồng Hải My - Văn Hậu cũng lập một tài khoản mạng xã hội riêng cho con trai nhỏ, nơi chuyên chia sẻ hình ảnh của em bé có tên gọi ở nhà là Lúa, và ảnh gia đình, thu hút lượng tương tác cao.

